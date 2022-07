Fue el 10 de septiembre de 2021 que Clarissa Molina confirmó su noviazgo con Vicente Saavedra en “El Gordo y La Flaca”, el programa que conduce junto a Lily Estefan y Raúl de Molina. Y no se esperaba que su relación no sería bien aceptada por sus seguidores en las redes sociales. ARCHIVADO DE: Clarissa Molina tremenda fotografía

Clarissa Molina fotografía novio: Son unos tortolitos

“Amo a esta mujer”, fueron las palabras que tenía escritas la fotografía compartida por Vicente Saavedra en su cuenta de Instagram donde se encontraba en la cama con su querida novia la modelo profesional y conductora de televisión de origen dominicano Clarissa Molina.

Clarissa no se quedó atrás y le contestó: "Yo más". No cabe duda que las constantes críticas que la dominicana recibe no la tienen sin cuidado ya que ella continúa mostrándose de lo más feliz con su pareja. El día del padre lo felicitó y los malos comentarios no tardaron en llagar.