"No eres lo que tienes, eres lo que das", escribió Alexa Dellanos, a quien de inmediato comenzaron a lloverle halagos, entre ellos de la actriz y modelo mexicana Isabel Madow, así como de la también modelo Daniella Chávez, quien no dejó escapar la oportunidad para decirle "Soñada".

Hace apenas unas horas de la redacción de esta nota, la hija de Myrka Dellanos dejó a todos con la boca abierta al subir una serie de imágenes que prácticamente no dejaron nada a la imaginación. La influencer lució un bikini en color azul que cubrió lo estrictamente necesario.

Nacida en diciembre de 1993, por lo que está a unos meses de cumplir 29 años de edad, la hija del médico internista Alejandro Loynaz (quien murió en 2018), no duda en ‘presumir’ sus atributos cada que tiene oportunidad, aunque muchos la han criticado por sus ‘evidentes’ cirugías estéticas.

Y para deleite de sus fans, la joven aparece acompañada de una bella modelo, quien optó por lucir un traje de baño en color negro: “Oh Dios mío, eres un sueño”, “Luces súper hermosa”, “Te quedó espectacular el pelo”, “Preciosa”, “Eres riquísima, corazón”, “Diosa divina”, “La belleza de una rosa no tiene comparación con la dulzura de tu rostro y la hermosura de tu corazón”, se lee en algunos comentarios.

De acuerdo con información del portal gioteca.com, Alexa Dellanos ha cambiado tanto su imagen durante poco más de 10 años que simplemente parece otra persona, aunque eso no parece importarle mucho a ella (ni a su famosa madre), pues sigue disfrutando la vida al máximo.

Hasta Alicia Machado ha opinado de la transformación de la influencer

En una ocasión, la actriz y exreina de belleza Alicia Machado se animó a opinar de la transformación que ha sufrido Alexa Dellanos, quien aquí luce un bikini en color rosa que deja a todos con la boca abierta: “Pobre muchacha, en lo que pise los 40 no me quiero imaginar en el fenómeno que se convertirá. Ojalá lo que trae implantado no resulte con consecuencias secundarias como todo lo que se ha ido descubriendo”.

Pero la hija de Myrka Dellanos no se quedó callada: "La única pobre es Alicia Machado que tiene que usar mi nombre y personalmente atacarme para sentirse mejor". La influncer ha asegurado, como en esta ocasión, que los implantes y rellenos que utiliza son cien por ciento seguros.