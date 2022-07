“Ahora resulta ser de que si naciste con ovarios, tienes el derecho a criticar a alguien con testículos, y porque esa persona nació con testículos no tiene el derecho de contestarte porque tú naciste con ovarios. Entonces, esas personas, mujeres, se esconden detrás de ser mujer”, dijo el también youtuber, a quien se le notaba un poco molesto.

“No es insulto que me digan ‘india’, insulto es que me digan ‘ratera'”, habría dicho en una transmisión en vivo la empresaria, quien también suele usar su cuenta oficial de Instagram para hablar sobre diferentes temas. En uno de sus videos más recientes, se defendió de lo que dijeron su excuñado y Niurka Marcos respecto a que ella habría llegado lejos gracias al apellido del padre de sus hijos.

¡Lo que se viene! Acostumbrado a no quedarse callado, y hacer una transmisión en vivo en sus redes sociales cuando quiere dar su punto de vista sobre algún tema en particular, Juan Rivera despotrica contra Mayeli Alonso, quien estuviera casada con su hermano Lupillo y que solamente estuvo una semana en La Casa de los Famosos .

Cabe recordar que en su momento Juan fue señalado por supuestamente haberle robado un automóvil a su propio hermano, algo que él se encargó de desmentir: “Luego habló de unas cosas delicadas de Jenni o de unas cosas que pasaron en el camerino que mi carnala lo sorprendió en Texcoco, que es una noche muy especial para él, me imagino, y ha de haber sido una noche chida para Mayeli y para su mamá”.

A continuación, Juan Rivera recordó que cuando Mayeli Alonso estuvo en La Casa de los Famosos habló mucho de su familia, aunque reconoció que solo ha visto fragmentos de videos que le han mandado: “No puedo decir que habló bien o que habló mal… Me mandaron pedacitos a mí que habló otra vez del carro con Lupe, eso es historia vieja”.

Juan Rivera asegura que Mayeli Alonso se equivocó en hacer un comentario

Más adelante, el productor musical aseguró que Mayeli Alonso se equivocó al hacer un comentario en una transmisión en vivo: la ex de Lupillo se preguntó que dónde estaban esas otras mujeres de la familia Rivera que no han hecho nada. A Juan Rivera no se le hizo correcta esta afirmación.

“Ahí sí se equivocó. Hablo por mi esposa. Mi mujer no busca fama, no anda en mitotes, no anda en chismes, ¿sabe dónde está mi mujer? Criando un hogar, dándole una casa estable a sus hijos, peleando y luchando por su matrimonio, ahí es dónde está mi mujer, ahí es dónde está mi esposa”.