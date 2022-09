Chloë Grace Moretz revela la ansiedad que le causó ser burla en memes

“Tuve que trabajar en eso”, compartió en la entrevista para Hunger. “Durante mucho tiempo pude ser la Chloë que la gente ve, y la Chloë que soy en privado. Entonces esos dos mundos chocaron y me sentí realmente cruda, vulnerable y abierta. Y luego vino la avalancha de horribles memes que me empezaron a enviar sobre mi cuerpo”.

“Realmente me afectó”

En particular, Moretz destacó una fotografía que le habían tomado, donde ingresa a un hotel con una caja de pizza en la mano. La actriz de ahora 25 años, dijo que las personas a su alrededor incluso se burlaron de ella en ese ‘meme’ y que eso no la hacía sentir bien, según The News.

“En realidad, nunca he hablado de esto, pero hubo un meme que realmente me afectó, de mí entrando en un hotel con una caja de pizza en la mano. Y esta foto fue manipulada en un personaje de ‘Family Guy ‘, con piernas largas y torso corto, y fue uno de los memes más populares en ese momento”, detalló para Hunger.