Shakira aparece al lado del hombre de su vida.

Dedica emotivo mensaje a su padre.

A pesar de los fuertes problemas con Piqué, Shakira derrocha amor.

Shakira comparte emotivo mensaje. Luego de que se anunciara la separación entre Shakira y Piqué las cosas no fueron mejorando del todo que digamos, pues con el paso del tiempo el jugador del Barcelona tuvo el descaro de salir a la luz pública con su nueva pareja mientras que la cantante colombiana no la estaba pasando nada bien. Pero ahora la intérprete de ‘La tortura ha cautivado las redes tras compartir emotivo video.

Esta no sería la primera vez que la colombiana se deja ver a lado del hombre que más ama en el mundo pasando uno de los momentos más importantes a su lado ante las duras pruebas que la vida le ha puesto enfrente. Pues desde la ruptura con el padre de sus hijos para la colombiana no ha sido nada fácil el proceso.

La cantante colombiana reaparece en redes

Y es que las redes sociales se han vuelto en un medio de comunicación donde toda noticia llega a ser compartida, por lo que siempre dan mucho de que hablar, en especial cuando son temas en los que las celebridades se ven envueltas, tal fue el caso de la guapísima Shakira quien ha compartido un emotivo mensaje dedicado a su padre.

Desde que se alejó del futbolista, los medios no le han quitado la mirada de encima, pero no son los únicos que han compartido noticias relevantes sobre la colombiana, pues sino que ella misma genera contenido en sus redes que de inmediato capta la atención de sus fieles seguidores y el más reciente video no es la excepción. Archivado como: Shakira comparte emotivo mensaje.