La cantante ha utilizado sus redes sociales para poder mostrar su cuerpo, que es muy criticado, pero algunos hombres no lo creen así, pus les gusta que tenga mucha carne y sobre todo porque tiene mucho qué mostrar tanto como por delante como por detrás, se informó sobre Chiquis Rivera en traje de baño.

Foto InstagramLo que sí no se puede negar es que aparece con un maquillaje muy bueno y su cabello está excepcional, de hecho aunque se le ve un poco de figura, lo que más criticaron los seguidores son sus piernas, pues dicen que no están tan firmes como deberían, por lo que de allí se agarraron para lanzarle todo tipo de burlas.

Fue en la página de El Gordo y la Flaca que se compartió este video donde la cantante sale desinhibida, con un traje claro, con el cual menea su cuerpo, sus piernas y todo lo que tiene, algunas personas la alabaron, sin embargo, otras la criticaron con todo, pues dicen que no se ve bien para andar enseñando.

A través de un video la polémica Chiquis Rivera ha provocado polémica en las redes sociales al aparecer con muy poca ropa, usando un traje de baño en color blanco, con el cual presume sus carnes, pero como siempre, termina pagándola caro, pues sus haters no la dejan en paz, todo quedó grabado en Instagram.

Otras personas comentaron: «Está más blandita que una gelatina jajajaja hay padre», «mucha flacidez en las piernas», «la operación le sirvió y ojalá también vaya a tomar clases de canto ups», «ya está fofa», «yo pienso que se hizo la manga gástrica aunque ella diga que no. Que según ella puro ejercicio. Bajó muy rápido. No sé por qué les cuesta decir la verdad». Para ver el video haz click aquí . Archivado como: Chiquis Rivera traje baño

De pronto la gente comenzó a criticar: «¿Por qué se le ven bien agudas las piernas?», «¿Y las piernas pa’ cuándo?», «La neta su mamá que en paz descanse era más chula que ella», «está como flacidita, falta de ejercicio», «Dios esos filtros matan la belleza de cualquiera, chicas no hagan esa vaina»

Algunos fans la defendieron: «Si supieran los problemas emocionales que uno sufre por los kilos demás dejarían de criticar para destruir, hay que sumar no restar, hay que hacer críticas constructivas, palabras motivacionales, que gente tan pobre de mente y de corazón». Archivado como: Chiquis Rivera traje baño

Otros le dijeron: «Una gelatina a punto de descongelamiento, que haga más ejercicio, eso reduce la flacidez de la piel, para que no se vea tan guanga», «pues si ya se hizo todo tipos de cirugía», «está bella, a darle duro al ejercicio para fortalecer los músculos y eliminar la flacidez. Está muy bonita».

«Y SÍ QUE LE REBOTAN LAS PIERNAS»

Pro la mayoría de los usuarios no la soltaban: «Y sí que le rebotan las piernas», «qué bueno que se operó, demasiado filtro, que se muestre realmente como es», «ya no rebota, ahora tiembla», «quiere ser flaca pero pues es de hueso ancho no se puede», «ha hecho un gran trabajo y va súper bien, la felicito, la flacidez va a desaparecer si mantiene su rutina, luego retira de todas las opiniones negativas».

Otras personas la defendieron: «La gente perfecta opinando, ella está hermosa y más ahora con esa figura, claro que hace ejercicio es muy activa y se ve en sus piernas que si hace cada cuerpo su proceso», «bien aguada», «se ve muy guapa aun que ella siempre a sido guapa la verdad no se porque la gente le tiraba tanto hate». Archivado como: Chiquis Rivera traje baño