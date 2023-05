Marc Anthony muy orgulloso del logro de su pequeño

Aunque Marc Anthony se acaba de casar y está en la espera de un bebé junto a Nadia Ferreira, no perdió la oportunidad para festejar con su hijo Christian y dejarle un mensaje en unas fotos y videos en pleno día de graduación: «Amo a mis hijos hacia la luna y de vuelta y podemos celebrarte hoy», precisó el cantante.

Por su parte, Dayanara Torres también dejó un mensaje para el joven: «Demasiadas Emociones. Mi Kitian you did it! TODO lo que te propones lo logras, con sacrificio, esfuerzo y dedicación! Te mereces cada Bendición que recibes… You have it all y el Mundo es tuyo! Te amo», manifestó la orgullosa mamá al ver a su hijo graduado. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DEL HIJO DE DAYANARA TORRES Y MARC ANTHONY. Algunas imágenes de esta nota provienen de este y este videos.