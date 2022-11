Chiquis Rivera no dudó en decirle a Shakira que la amaba Algo que no pasó desapercibido por varios usuarios de redes sociales, así como por los periodistas presentes, fue que Chiquis Rivera le escribió recientemente a la cantante colombiana Shakira para decirle que la amaba luego de su separación del futbolista español, y padre de sus dos hijos, Gerard Piqué, quien justo hoy anunció su retiro del mundo del futbol y el próximo sábado tendrá su último partido en el Camp Nou del FC Barcelona, de acuerdo con información de Marca. “La verdad es una mujer que admiro muchísimo como mujer, como cantante, como artista, como compositora, como mamá, como hija, o sea, la amo, desde los 14 años que fui a su primer concierto y pues bueno, yo la veo y la veo mejor, así que eso me hace feliz”, dijo la cantante en entrevista que está disponible en el canal de YouTube de la periodista Berenice Ortiz.

¿Se identifica con Shakira? De repente, se le preguntó a la hija de Jenni Rivera sí se sentía identificaba con la colombiana tomando en cuenta todo lo que vivió tras su divorcio de Lorenzo Méndez. Reconoció que si: “Me imaginó, lo contó poquito en esta canción, que ha sufrido y yo sé lo que es eso, pero después de una caída así, uno se levanta y se ve mejor y se siente mejor”. “Le regresó el brillo a los ojos, pero me imagino que todavía ha de tener dolor porque eso no se quita de un día para otro, cuesta, pero ya la veo mejor y eso me hace muy feliz”, dijo la cantante, quien no dudó en llamar, si es verdad que Piqué le ‘puso los cuernos’ a la cantante colombiana Shakira, ‘tonto’ al futbolista español (Archivado como: Chiquis Rivera se le va con todo a Gerard Piqué por ‘ponerle los cuernos’ a Shakira).

Chiquis Rivera desmiente a su propia abuela Tras dejar a un lado el tema de la separación de Shakira y Piqué, se le cuestionó a Chiquis Rivera sobre lo que dijo su abuela, la Señora Rosa, respecto a que la tumba de Jenni Rivera estaba ‘abandonada’ a pesar de que se ha pagado mucho dinero para que estuviera cuidada. La cantante lo negó rotundamente. El Diario fue uno de los medios que transcribieron sus declaraciones. “No vi eso… Hablé hace dos semanas sobre esto, sobre el jardín de mi madre. Hubo un día que no había flores, luego luego me di cuenta y mande. También mi hermana, cada dos semanas manda. Así que no, no creo que esté abandonado. También creo que mi abuelita le lleva flores, así que no pues no sé, no vi eso”, expresó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ). ALGUNAS IMÁGENES FUERON TOMADAS DE ESTE VIDEO