Por su parte, el reconocido fotógrafo y dibujante argentino Aldo Sessa se sumó a las despedidas para el maestro y amigo Atilio, por lo que sus seguidores no dudaron en hacer lo mismo: “Se fue un grande”, “Un gran maestro”, “Buena despedida”, “Gracias por tanta música” (Archivado como: Muere reconocido pianista y compositor Atilio Stampone).

Una de las primeras personalidades en reaccionar a la noticia del deceso de Atilio fue la cantante y actriz argentina Susana Rinaldi, quien así se expresó en sus redes sociales: “Mi querido amigo Atilio: Fuimos durante mucho tiempo compañeros luchadores en defensa de la música argentina. En este momento me duele despedirte. Que Dios acompañe tu viaje inexorable”.

Nacido el 1 de julio de 1926 en la localidad de San Cristóbal en Buenos Aires, Argentina , el también director y arreglista compuso las bandas sonoras de varias películas, entre ellas La historia oficial, que obtuvo el Oscar a mejor cinta extranjera en 1985. Al darse a conocer esta triste noticia, las condolencias no tardaron en hacerse presentes.

En plena celebración del Día de Muertos, se informó sobre el sensible fallecimiento del reconocido pianista y compositor argentino Antonio Atilio Julio Stampone, conocido simplemente como Atilio Stampone, quien formó parte del Octeto de Ástor Piazolla, además de que cuando tenía apenas 26 años de edad formó su propia orquesta.

El último adiós para Atilio Stampone

Atilio Stampone, quien estuvo varios días internado, era considerado uno de los grandes referentes del tango en Argentina. Sus restos fueron velados en las instalaciones de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores, donde fue presidente en diferentes periodos. Al mediodía de hoy, se realizaron las exequias en el Panteón de la Sadaic del cementerio de la Chacarita.

“Tuve siempre una vida bastante ordenada a pesar de que fui de la noche; desde los 15, cuando comencé a tocar el piano. En una época tocaba en el café Marzotto y por las noches en la boite. Ya a esa edad, eran las 11 de la mañana y les decía a mis padres: ‘Chau, hasta mañana’. Porque no volvía hasta el día siguiente. En las orquestas no había músicos de cambio porque no había tiempo. Eran como una familia”, le dijo el músico a La Nación en entrevista (Archivado como: Muere reconocido pianista y compositor Atilio Stampone).