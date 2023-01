El pasado viernes 20 de Enero, Chiquis Rivera hizo el lanzamiento de su nueva canción ‘Porque soy Abeja Reina’ y las suposiciones sobre a quien iba dirigida no se hicieron esperar. Y es que después de las controversias alrededor de la familia Rivera, no les resultó difícil a los fanáticos pensar a quienes iba dirigida la melodía.

Luego del lanzamiento de su canción ‘Porque soy Abeja Reina’ el pasado viernes 20 de Enero, Chiquis no ha parado de publicar contenido con la melodía. Sin embargo, el contenido que ha compartido en sus redes ha dejado a más de uno con la boca abierta debido a los atributos de la cantante.

La cantante y empresaria Chiquis Rivera enseñó todo el trasero en un apretado traje de baño y presumió su pechonalidad sin pena alguna. La mayor de los hijos de la ‘diva’ de la banda no muestra vergüenza alguna cuando se trata de presumir sus atributos en las redes sociales.

Chiquis Rivera enseña todo el trasero y su pechonalidad sin pena

Por medio de un video que compartió en sus redes sociales, Chiquis Rivera enseñó todo a sus seguidores en un apretado traje de baño azul. Luciendo sus atributos traseros, la cantante mostró su trasero en la cámara mientras hacía playback de su canción ‘Porque soy Abeja Reina’.

Y como si no fuera poco, sus atributos delanteros también robaron la atención del video, ya que la empresaria no dudo en también presumirlos en su video. Y es que Chiquis no duda en presumir en las redes el increíble cambio físico que ha tenido en estos meses luciendo espectaculares trajes de baño.