La presencia inspiradora de Damar Hamlin mientras miraba el juego desde una suite de la zona de anotación no fue suficiente para encender a los Bills en una revancha de un juego de temporada regular que fue cancelado el 2 de enero cuando la seguridad de los Bills sufrió un paro cardíaco y tuvo que ser reanimado. en el campo de Cincinnati. En cambio, fue “Joe Cool” mostrando aplomo mientras jugaba en una nevada persistente.

Bengals vs Bills. Este domingo se enfrentaron los Cincinnati Bengals frente a los Buffalo Bills para disputarse un lugar en el juego de Campeonato de la AFC del próximo fin de semana. Cabe recordar que los Kansas City Chief están en la espera de un rival para jugarse su lugar en el Super Bowl 2023 que se llevarán a cabo en Arizona.

Bengals vs Bills: La final de conferencia

Los Bengals avanzaron a juegos de campeonato consecutivos de la AFC por primera vez en la historia de la franquicia, y viajarán nuevamente para jugar contra los Kansas City Chiefs. Los Bengals vencieron a los Chiefs 27-24 para avanzar al Super Bowl del año pasado, que perdieron ante Los Angeles Rams.

Los Bengals han ganado los últimos tres encuentros contra Kansas City, incluida una victoria por 27-24 el mes pasado. Los Chiefs están haciendo su quinta aparición consecutiva en el juego de campeonato de la AFC luego de una victoria de 27-20 sobre Jacksonville el sábado, de acuerdo con la Agencia The Associated Press. Archivado como: Bengals vs Bills