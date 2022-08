Sin embargo, la modelo no contaba con la lluvia de críticas que recibiría de parte de los usuarios, quienes señalaron su extrema delgadez, incluso no dudaron en afirmar que padece bulimia o alguna otra enfermedad. Sarah le pidió el divorcio al goleador mexicano tras asegurar que no participaba en la crianza diaria de sus dos hijos menores.

El futbolista aclara incidente de la bandera de México

Javier Hernández tiró la bandera de México, que un fan le pasó para que se la firmara, lo que provocó todo tipo de interpretaciones. El jugador no ha sido convocado a la Selección Mexicana desde la polémica en septiembre de 2019. Aclaró el suceso y comentó que hay mucha gente que se aprovecha de situaciones así para juzgarlo sin siquiera conocerlo.

“Fue el de la bandera (el primer video que salió de contexto). Obvio que lo vi y platiqué con mi familia y mi gente. Decidí no firmar la bandera y después de eso, de verdad no sabía que yo la tenía agarrada, según yo la tenía agarrada la persona que me la entregó, no es que la tire, sino que la quiero mover para irme firmando más cosas, desafortunadamente la bandera se cayó al piso y ni cuenta me di” (Con información de Agencia Reforma). (Archivado como: Exesposa del Chicharito posa en traje de baño, pero algo sale mal)