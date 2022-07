“Yo nunca he tocado de forma violenta a ninguna de mis parejas”: Lorenzo Méndez

Pero esto no fue todo lo que diría Lorenzo Méndez sobre su divorcio de Chiquis, pues también reveló que ni siquiera su abogado estaba enterado de que la separación ya era legal, además de insistir que él se enteró de todo esto por medio de las redes sociales y los medios de comunicación.

“No ocupo relacionar mi vida sentimental con el dinero. Yo duermo tranquilo, la gente que me conoce sabe quien soy… Por mis dos hijas que tengo yo nunca he tocado de forma violenta a ninguna de mis parejas en mi vida. Siempre hay dos historias, pero a mí si me ponían mis buenos trancazos… no se crean”, dijo entre risas el cantante.