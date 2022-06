Cheques de hasta 2 mil dólares se entregarían pronto en varios estados

Los reembolsos de impuestos tienen un valor de 850 dólares por persona y 1,700 dólares para una familia promedio. Según el reporte de The Sun publicado este viernes, alrededor de 858,000 residentes del estado Maine son elegibles para obtener esos pagos que a nadie les caerían mal.

El gobernador de Pensilvania, Tom Wolf, sugirió recientemente enviar cheques de estímulo de 2,000 dólares a algunos residentes del estado porque esa entidad tiene 2,2 mil millones de dólares en fondos de estímulo para gastar y 4,9 mil millones de dólares en ingresos fiscales excedentes, informó GOBankingRates , citado por el periódico The Sun el viernes 17 de junio. Los residentes ahí pueden saber si recibirán o no los cheques antes de la fecha límite del presupuesto estatal del 30 de junio.

Pronto podrías recibir un nuevo pago si calificas para el beneficio. Miles de contribuyentes estarían por obtener cheques de hasta 2 mil dólares en varios estados en las próximas semanas, o tal vez una cantidad inferior, pero que de todas formas no le caería nada mal a tu bolsillo.

Otro estado que se suma a la entrega de ayudas financieras es Massachusetts, donde los trabajadores de primera línea pueden recibir prontos unos pagos por valor de 500 dólares. Este mes se están enviando 330,000 cheques, acotó también el reporte del periódico The Sun.

También otorgarían pagos por la inflación

Por otra parte, ante la elevada inflación que vive Estados Unidos situada en 8,6 % en mayo, una candidata en Ohio anunció su intención de enviar cheques de estímulo de 350 dólares a los residentes con la intención de combatir la dura inflación. “Los habitantes de Ohio están sufriendo en este momento, ya sea por los altos precios de la gasolina o el aumento de los costos en la tienda de comestibles”, dijo la candidata demócrata Nan Whaley en una entrevista con Scioto Valley Guardian.

“Es por eso que propongo un reembolso por inflación de 350 dólares por persona, o 700 dólares por pareja, para los habitantes de Ohio de clase media para compensar los altos precios de la gasolina y otros costos en aumento”, aseveró la candidata demócrata. De acuerdo con The Guardian, Ohio recibirá 2,680 millones de dólares en fondos de la próxima ronda de pagos del Plan de Rescate Estadounidense. Según Whaley, con este dinero se podrían cubrir los pagos de reembolso para los residentes que ganan menos de 80,000 dólares al año y 700 dólares a las parejas que no ganan más de 160,000 dólares, informó The Sun.