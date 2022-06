Nuevo cheque de inflación podría llegar a los bolsillos de millones de estadounidenses

Se trataría de un pago único de 350 dólares

¿Quiénes calificarían para el cheque?

Ante la elevada inflación que vive Estados Unidos del 8,6 % en mayo, una candidata en Ohio anunció su intención de enviar cheques de estímulo de 350 dólares a los residentes con la intención de combatir la dura inflación.

“Los habitantes de Ohio están sufriendo en este momento, ya sea por los altos precios de la gasolina o el aumento de los costos en la tienda de comestibles”, dijo la candidata demócrata Nan Whaley en una entrevista con Scioto Valley Guardian.

¿Cómo sería el cheque de inflación?

“Es por eso que propongo un reembolso por inflación de 350 dólares por persona, o 700 dólares por pareja, para los habitantes de Ohio de clase media para compensar los altos precios de la gasolina y otros costos en aumento”, aseveró la candidata demócrata.

De acuerdo con The Guardian, Ohio recibirá 2,680 millones de dólares en fondos de la próxima ronda de pagos del Plan de Rescate Estadounidense. Según Whaley, con este dinero se podrían cubrir los pagos de reembolso para los residentes que ganan menos de 80,000 dólares al año y 700 dólares a las parejas que no ganan más de 160,000 dólares, informó The Sun.