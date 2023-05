Los hechos ocurrieron este sábado cuando Checo se dirigía a una de las curvas más cerradas, el cual no pudo tomarla y terminó estrellando contra los muros de protección de la pista. Cabe mencionar que el accidente no tuvo consecuencias físicas para Sergio quien habló ante los medios minutos más tarde.

«Es un golpe muy duro en lo personal, porque en Q1 no me acuerdo cuándo fue la última vez que tuve un error así, tan costoso», mencionó tras impactar su RB19 en Sainte Devote. También restó importancia a los ajustes que se le hizo a su auto, lo cual pudo haber sido las causas del accidente, según Marca .

¿Culpa de los ajustes?

«Venía en el inicio de la Q1 encontrando los límites poco a poco y de repente perdí el control del auto de atrás, lo perdí muy tarde y ya no pude salir de ahí ni ir a otro lado». Insistiendo que «es un golpe durísimo y estoy apenado con todo mi equipo, que veníamos haciendo un gran trabajo y teníamos una gran oportunidad hoy».

«Los cambios que hicimos fueron naturales y pocos, la verdad no me esperaba que en ese momento el auto me girara de la parte de atrás. Cambiamos un poco el balance mecánico, pero tampoco nada drástico para cometer ese problema. Si llega la lluvia nos podrá ayudar, pero la verdad es que en seco no hay mucho que hacer mañana», agregó el tapatío.