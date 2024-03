30 celebridades latinas/hispanas más adineradas

Entre los años 2010 y 2013, era el hombre más adinerado del mundo. No obstante, los recién llegados como Jeff Bezos (de Amazon), Elon Musk (de Tesla), y Zack Zuckerberg (de Facebook), lo han destronado.

Pues, ¿quién en América Latina y sus alrededores no conoce al prolífico megajefe de Sanborns? ¡Exactamente! Carlos Slim era rico antes de que ser rico estuviera de moda.

Realmente no es una celebridad en términos estrictos pero Slim, el hombre más acaudalado del mundo hispánico es famoso nada más por ser absolutamente forrado. ¿Increíble, no?

Ahora, ¿quiénes son las celebridades latinas/hispanas más forradas del mundo? Algunos nombres te asombrarán, otros no tanto. Echamos un vistazo al mundo glam de las celebridades más opulentas de nuestra época.

No obstante, hemos intentando, tanto como sea posible, proporcionarte las cifras más precisas que pudimos encontrar.

La astronómica discrepancia entre el puesto número uno y el dos es muy notable y reveladora; no obstante, un billón todavía es una fortuna considerable.

No obstante, lo que nos queda claro es que la brecha es muy estrecha.

Ha vendido más de 350 millones de discos y fue nombrado el artista de música latina más vendido en la historia por Sony Music Entertainment, por lo que su riqueza no debería ser una gran sorpresa.

Aunque es posible que no la veas mucho en estos días, Bündchen todavía sigue trabajando sobre todo, bajo cuerda y actualmente tiene varios contratos con distintas marcas de lujo.

Parece que pronto no le quedará camino por recorrer y es por eso, quizás, que su valor neto hoy se estima en 400 millones de dólares.

No hay una sola palabra para definir a la multimillonaria polifacética que es Jennifer López. Tiene varias fuentes de ingresos ya que es cantante, bailarina, actriz, empresaria y productora.

Fue así como nació su idea de fundar The Honest Company, la compañía que ha llegado a ser valorada en 1,000 millones de dólares (864 millones de euros).

Jessica Marie Alba es una reconocida actriz y emprendedora estadounidense. A la edad de 13 años, comenzó a actuar en películas y apareció en “The Secret Life of Alex Mack” y “Camp Nowhere” y desde allí tomó vuelo su carrera como actriz.

De allí empezó la proliferación del cantante. Habiendo actuado extensamente en muchas óperas, Domingo no solo se ganó la notoriedad internacional sino también el crecimiento económico.

Para aquellos que no conocen bien a Plácido Domingo, les damos una introducción rápida sobre el célebre “Rey de la Ópera”. Su nombre original es José Plácido Domingo Embil y nació el 21 de enero de 1941 en España.

Hasta quien no es fan del tenis ha escuchado hablar de Rafael Nadal, testimonio de la notoriedad que ha logrado como jugador de tenis. El español es, junto a Roger Federer, uno de los mejores jugadores de su generación y de la historia.

Las sustanciosas ganancias de Sofía se atribuyen a su generoso sueldo de Modern Family, sus numerosas campañas publicitarias y también a sus ingresos como juez en el reality show America’s Got Talent.

La cinco veces ganadora del Grammy, Christina Aguilera, también trabaja como juez en The Voice ganado cerca de $17 millones por temporada.

Christina Aguilera (album) debutó en el US Billboard 200 con ventas de 253,000 copias en la primera semana. Fue certificada platinum por la Recording Industry Association of America y ha vendido más de 9 millones de copias solo en los EE.UU.

Christina Aguilera tiene un patrimonio neto total estimado en $160 millones, lo que no es imprevisto dado el éxito instantáneo que experimentó con su primer álbum homónimo.

Cameron Diaz

La prolífica actriz ha protagonizado numerosas películas taquilleras y existosas durante su carrera de casi tres décadas. Antes de retirarse en el 2016, fue entre las mejores pagadas en Hollywood.

Por lo tanto, no es sorprendente que se encuentra entre las celebridades latinas más forrados. Entre sus películas más comercialmente exitosas se encuentran: There’s Something About Mary, Charlie’s Angels y la franquicia de Shrek.

Además del dinero que ha ganado como actriz, durante los años, Cameron ha tenido contratos muy rentables con las marcas de lujo TAG Heuer y Pour La Victorie. Su patrimonio neto actual se estima en aproximadamente $140 millones.