Los 30 mejores actores latinos e hispanos

Getting your Trinity Audio player ready...

Lista de mejores actores hispanos y latinos

Medir el talento de uno es una tarea compleja

Hay actores realmente sobresalientes, superiores, y ¡verdaderamente sublimes!

Sin duda alguna, el mundo hispano/latino ha producido una gran variedad de actores de altísima calidad.

Entre ellos, varios ganadores de los premios más pretigiosos de la industria televisiva y cinemática.

Nuestro criterio para elegir a los mejores actores hispanos y latinos fue: impacto/alcance internacional, aclamación crítica, perdurabilidad, demanda y por supuesto popularidad.

A continuación, presentamos los 30 actores más destacados del mundo hispánico y latino. Por cierto, les traemos otro RETO. De las 30 películas/series que aparecen aquí abajo, ¿Cuántas pueden identificar? ¡Suerte!

Empezamos esta lista de los mejores actores hispanos con Anthony Quinn

Empezamos nuestra lista con un hombre clásico y un símbolo de virilidad, un chihuahueño que realmente arrasó en el mundo de actuación.

Manuel Rodolfo Antonio Quinn Oaxaca, ahora difunto, nació en Chihuahua, México, el 21 de mayo, 1915. La polifacética estrella fue a la vez, actor, escultor, pintor, escritor, guionista y director cinematográfico.

Tuvo una carrera larga e ilustre que abarcó sesenta y cinco años. ¡Impresionante! Fue reconocido por su actuación en numerosas películas críticamente aclamadas como: La Strada, The Guns of Navarone y A Walk in the Clouds.

El virtuoso mexicano fue dos veces ganador del premio Óscar, (logro histórico en el mundo hispánico), siendo dos veces mejor actor de reparto en 1952 por la película ¡Viva Zapata! y en 1956 por El Loco del Pelo Rojo.

Javier Bardem

Continuamos con un actor ampliamente elogiado por sus interpretaciones consistentemente impecables y verosímiles.

Este oriundo de las Islas Canarias ha cautivado a Hollywood y al mundo entero con sus tranformaciones realmente impresionantes, pues se entrega totalmente a sus personajes.

En su palmarés, Bardem tiene numerosos galardones entre ellos: dos premios del Sindicato de Actores, cinco premios Goya, un premio BAFTA, un Globo de Oro y un Óscar como mejor actor de reparto por su actuación en No County For Old Men.

A sus 51 años, aún le queda mucho camino por delante, muchos premios que ganar y muchos personajes y papeles que encarnar. Realmente nos urge ver qué nos trae en sus proyectos en rodaje: Dune y The Little Mermaid.

Benicio del Toro, otro de los grandes actores latinos

Benicio Monsterrate Rafael del Toro Sánchez nació en San Germán, Puerto Rico, el 19 de febrero, 1957.

A partir de su interpretación de Fred Fenster en The Usual Suspect, (1995), el mundo supo en aquel momento, que había nacido una verdadera estrella cinemática.

Sus interpretaciones encomiables le han ganado una serie de premios entre los cuales destacan: Un premio Óscar como mejor actor de reparto por Traffic y un premio American Latin Media Awards por el mismo.

Dos British American Film Awards, un Globo de Oro, un premio Goya y dos premios SAG (Sindicato de Actores). Del Toro es extensamente considerado como uno de los mejores actores de su tiempo y de la historia.

Antonio Banderas

El renombrado actor español ha tenido una trayectoria verdaderamente dilatada en el mundo de cine y televisión.

El famoso Zorro, papel por el cual será siempre reconocido alrededor del mundo, no ha tenido mucha suerte con los premios pero eso no es ninguna indicación de cualquier incompetencia o falta de talento por su parte.

Su abundancia de talento y versatilidad como actor han crecido a lo largo de los años. El andaluciano empezó su carrera de actuacion trabajando de la mano de Pedro Almodóvar, y de allí, comenzó a diversificarse.

El amado actor tiene una base de aficionados bastante extensa alrededor del mundo y se ha establecido como referente ya que cumple con todos los criterios: fama internacional, historial cinemático extenso, y después de casi 40 años, sigue vigente.

Lin-Manuel Miranda

Ahora, nos centramos en un talento más novedoso… Lin-Manuel nació el 16 de enero, 1981 en Nueva York y hasta su nombre tiene raíces poéticas, ya que extraído de los versos de “Nana roja para mi hijo Lin Manuel”.

Sus padres, tal vez presintieron sus extraordinarias habilidades artísticas ya que resultó ser un verdadero polímata. Miranda se destaca en varias esferas: la actuación, la producción, el rap, el canto, la composición musical, y la escritura de obras de teatro.

Su obra muscial/teatral Hamilton ha sido ¡un furor total e internacional! Ha sido un éxito tanto a nivel crítica como comercial. Lo más impresionante de todo es el hecho que fue un labor individual.

Lin-Manuel ha sido ampliamente elogido por su genio y ha recibido varios galardones como: un premio Pullitzer, tres premios Tony, tres premios Grammy, y un premio Emmy.

Esai Morales

Esai Manuel Morales Jr. nació en Brooklyn, Nueva York el primero de octubre en el año 1952. Tal vez muchos lo reconoceríamos como el atormentado medio hermano de Richie Valens, de la película bibliográfica, La Bamba en 1987.

El actor de ascendencia puertorriqueña hizo su debut hace muchos años en 1982 en la película Forty Deuce (con Orson Bean) y poco después en Bad Boys junto a actores como Sean Penn y Clancy Brown.

Desde entonces, ha aparecido en varias series televisivas y películas. Morales lleva un total de 38 años sólidos en el ámbito del cine y de la televisión.

En el 2015, fue honrado por la ARPA Foundation for Film con un premio por su invalorable contribución a la industria de entretenimiento. Es un actor inmensamente versátil y después de tantos años, sigue más activo que nunca.

Andy García también se encuentra entre los mejores actores hispanos

Otro veterano de nuestra lista es Andy Garcia, nacido Andrés Arturo García Menéndez en Habana, Cuba. García realmente es un ícono latino cuya carrera abarca un impresionante 42 años.

Aunque hizo su primera aparición cinemática en Blue Skies Again en 1983, su ascenso a la fama vino un poco más tarde en 1987 cuando apareció al lado de Sean Connery, Kevin Costner y Robert De Niro en The Untouchables.

A lo largo de los años el actor ha logrado mantener un perfil bajo en cuanto a su vida personal aunque pasa la mayor parte de su vida profesional enfrente de las cámaras.

Este caballero se ha ganado con creces sus galones en Hollywood y más allá.

John Leguizamo

Cuando pensamos en un actor latino prolífico, que ha aparecido en un sinfín de cintas, visualizamos a John Leguizamo. Parece que ha aparecido en casi todas las películas de Hollywood.

Su lista de créditos filmográficos es vasta e diversa y parece que se ha metido en todo: películas, series, obras en Broadway, videojuegos, y videos musicales.

John Alberto Leguizamo nació en Bogotá, Colombia el 22 de julio de 1964. El consumado actor también es comediante de stand up, productor, escritor, guionista y autor teatral. Comenzó su carrera como comediante en vivo.

No obstante, fue su rol coprotagonizador en Super Mario Bros, como Luigi y en el mismo año, su papel secundario como el gángster Benny Blanco en Carlito’s Way los que realmente le abrieron la puerta a la fama y lo demás ya se sabe.

Jimmy Smitts

El actor de ascendencia puertorriqueña es mejor conocido, sobre todo, por sus papeles en series televisivas como L.A. Law, NYPD Blue, The West Wing, Dexter, Sons of Anarchy, entre otros.

Suele interpretar a personajes equilibrados, racionales y tremendamente compuestos. Desempeña tan bien estos papeles que le han ganado varios premios: un premio Emmy y un premio SAG, un Globo de Oro y un premio Satellite.

Como si fuera poco, el actor también ha sobresalido en el mundo cinemático con interpretaciones críticamente aclamadas en Star Wars: Episode II- Attack of the Clones y su continación Star Wars: Episode III- Revenge of the Sith.

Desde su efímero papel inicial en Miami Vice, Smitts ha madurado mucho como actor siendo ahora un veterano que ha gozado de casi cuatro décadas de una carrera estable y fructífera.

Gael García Bernal, uno de los mejores actores hispanos por excelencia

Sin duda, Gael García Bernal es la crema de la crema de su generación de actores. Proveniente de una familia de actores, su afinidad por la actuación, al parecer, está incrustado en su ADN.

Nacido en Guadalajara, México el 30 de noviembre de 1978, el actor ha trabajado de cerca con algunos de los directores más estimados del mundo.

Le llegó la fama con la primera película de González Iñárritu: Amores Perros. Desde allí, su gran calibre como actor fue evidente.

Después de casi 3o años, Gael se ha establecido como sinónimo de prestigio y diversidad en el mundo de actuación mexicano y el mundo entero.

Cheech Marin

Un verdadero veterano en el mundo de entretenimiento, Cheech se hizo famoso durante los años 70 y a principios de los años 80, al lado de su secuaz Chong.

También logró algo de prominencia en las películas Spy Kids (las 3) y en las series televisivas Nash Bridges y Lost. El actor, quien es de ascendencia mexicana, nació el 13 de julio de 1946 en Los Angeles, California.

Se identifica como Chicano (aunque habla muy poco español) y su nombre artístico tiene su origen en la palabra chicharrón, una botana mexicana muy popular.

El historial de películas y series de televisión en las que ha aparecido Cheech es tal vez, más larga que su vida entera y tiene una carrera que ha abarcado unas cinco décadas completas.

Edward James Olmos

Criado en el seno de una familia de inmigrantes mexicanos, Edward James Olmos nació en Los Angeles, California el 24 de febrero de 1947.

Entre sus papeles mas icónicos destacan, por supuesto, el teniente Castillo en la mítica serie norteamericana de los años 80: Miami Vice; el comandante William Adama en Battlestar Gallactica; el detective Gaff en la inovidable Blade Runner.

Y, por supuesto, Abraham Quintanilla en la película de culto Selena. Englobando la friolera de 43 años, la carrera de Edward James Olmos habla por sí sola.

Cuenta en su palmarés con una nominación al Óscar, dos Globos de Oro y un Emmy y ha participado en más de cincuenta títulos, entre cine y televisión.

Diego Luna

Seguimos con el oriundo de Toluca, México, Diego Luna. El actor, que tuvo un debut tempranillo al mundo de actuación, con tan solo 8 años, en el cortometraje El Ultimo Fin de Año, tiene ya varios años en el negocio de la actuación.

Junto a Gael García Bernal, apareció en su primera telenovela El Abuelo y Yo en 1992. Fue su rol en la película Y tu Mamá También el que lo propulsó al estrellato en el 2001 donde ha permanecido durante los últimos años.

Sus películas más destacadas incluyen: (su papel inicial como coprotagonista en) Y Tu Mamá También, Open Range, Rogue One: Una Historia de Star Wars, Nicotina, The Terminal y por supuesto, Milk.

Diego se ha convertido en uno de los actores más respetados y reconocidos en su país natal y en el mundo en general. El actor ha impactado y ganado a muchos con sus interpretaciones dignas de elogios y por supuesto, su versatilidad.

Eugenio Derbez, definitivamente uno de los mejores actores hispanos

Un actor verdaderamente polifacético y doblemente dotado, Eugenio Derbez es otro actor mexicano sobresaliente de nuestra lista. Nació en la Ciudad de México el 2 de septiembre de 1961.

Es el hijo de la reconocida y ahora difunta actriz mexicana Silvia Derbez, por lo que parece que su vocación por la interpretación es un rasgo genético.

El chilango, que es a la vez actor, productor, comediante, guionista y cineasta ha producido y protagonizado múltiples películas y series televisivas entre ellas: La Familia P.Luche, XHDRBZ, Vecinos, Al Derecho y al Derbez y La Misma Luna.

Su largometraje No se Aceptan Devoluciones (Instructions not Included) ha sido, hasta ahora, la película en español más vendida de todos los tiempos. En fin, el actor maromero tiene un futuro muy prometedor en la órbita del entretenimiento.

Bobby Cannavale

El ganador de dos premios Emmy nació en New Jersey en los Estados Unidos el 3 de mayo, 1970. Contrariamente a lo que piensan muchos seguidores de Will and Grace, el actor no es homsexual en la vida real.

Bordó tan bien el papel de Officer Vincent/Vince que años después, sigue siendo su rol emblemático. El actor, que es de ascendencia cubana e italiana, hizo su debut cinemático en las películas I’m Not a Rappaport y Night Falls on Manhattan.

Desde entonces, con unos 25 años de carrera a sus espaldas, Cannavale ha acumulado un catálogo de producciones de cine, televisión y teatro realmente extenso y diverso.

En fin, Cannavale es un buen partido que viene con mucha experiencia y una abundancia de talento.

George Lopez

Tras su niñez atormentada y desgarradora, George Lopez superó cada expectativa negativa y logró construir, a través de los años, una carrera y una vida dignas de admiración y realmente inspiradoras.

El actor nació en Mission Hills, Los Angeles, el 23 de abril, 1961. Empezó en el mundo de entretenimiento como comediante de stand up en los años 80.

Ha sido nominado varias veces a los premios Grammy por sus álbumes cómicos de gran calidad y tiene un repertorio de actuaciones extenso e impresionante.

Entre los años 2002 y 2007, Lopez tuvo su propio show televisivo epónimo que se emitió durante 6 temporadas, que le sirvió como instrumento etnográfico educativo mediante el cual llamó atención a los apuros de la comunidad latina en Norte América.

Demián Bichir

Cuando se habla de actores mexicanos de prestigio, está claro que uno de los primeros que se viene a la mente es la imagen de Demián Bichir.

Demián Sandero Bichir Nájera nació en Torreón, México el primero de agosto de 1963. Es el segundo actor mexicano en ser nominado al Óscar como mejor actor por su actuación simplemente soberbia en A Better Life.

Su carrera como actor empezó, como muchos latinos, en el ámbito de las telenovelas y su ascenso a la fama le llegó a los 26 años con la cinta Rojo Amanecer.

Bichir se ubica entre los actores más aclamados de su país y ha ganado, aparte de la nominación arriba mencionada, numerosas otras nominaciones, entre ellas: dos a los premios SAG, seis premios Ariel (ganador de uno), y tres premios ALMA.

Lou Diamond Phillips

No importa que haya transcurrido más de treinta años desde el estreno de La Bamba, Lou Diamond Phillips ha sido desde entonces y siempre será para todo el planeta; ¡Richie Valens!

Lou Diamonds nació en Las Filipinas el 17 de febrero, 1962. Comenzó su carrera de actuación a los 22 años, con un pequeño papel en la modesta película para televisión Time Bomb, antes de su salto a la fama en 1987.

Desde entonces, Lou ha aparecido en varias películas y series de televisión y en el año 1966, debutó en Broadway en The King and I como King Mongkut of Siam, por la cual ganó una nominación al premio Tony.

Entre sus otras interpretaciones notables se encuentran: Stand and Deliver, Young Guns I y II, Courage Under Fire y Che.

Michael Peña

Miguel Antonio Peña, mejor conocido profesionalmente como Michael Peña, nació en Chicago, Illinois, el 13 de enero de 1976. Hijo de inmigrantes mexicanos, Michael creció dentro de una humilde y modesta familia.

El actor y músico ha logrado triunfar a pesar de los desafíos y sus antecedentes desfavorables. El éxito en Hollywood que actualmente disfruta tampoco le fue obsequiado.

Tras su participación en algunas obras de teatro en la escuela, la entonces futuro estrella desarolló una afinidad por la actuación. Un buen día, con una semilla de esperanza, acudió a un casting para un papel en la serie de televisión ‘Rebelión en las Aulas’.

Era 1996 y, contra todo pronóstico, fue el elegido por los productores de entre centenares de candidatos. Ya abierto el paso, su carrera como actor había comenzado.

Mejores actores hispanos: Pedro Pascal

Chileno de nacimiento, José Pedro Balmaceda Pascal tuvo que huir, casi recién nacido, con su familia a Dinamarca, donde solicitaron asilo debido a sus afinidades políticas durante la dictadura de Pinochet.

Ahora, a sus 45 años, se encuentra a la cima de su carrera de actuación. Antes de que Oberyn Martell fuera concebido, Pedro Pascal no era un nombre muy conocido, aunque actuaba desde muchos años antes.

Su carrera explotó cuando se convirtió en el padre adoptivo de Baby Yoda en la serie de Jon Favreau, The Mandalorian. Sin embargo, el papel que realmente le puso en el mapa internacional le llegó a los 40 años en Game of Thrones.

Pascal, por haber interpretado el papel del amado Oberyn se convirtió en el actor chileno más famoso del mundo. Desde su ‘reinvención’ y revitalización como actor, ha aparecido en varias cintas.

José Ferrer

El renombrado actor puertorriqueño José Ferrer nació el 6 de enero de 1912 y falleció ochenta años más tarde en el 26 de febrero en 1992. Hay varias razones por las cuales pensamos que el consagrado actor merece con creces su homenaje en nuestra lista.

Además de triunfar en una época cuando los actores hispánicos en Hollywood eran sumamente raros, lo hizo brillantemente, pues el actor fue 3 veces nominado al premio Óscar. ¡¡Increíble!! Este logro, hasta hoy, es como oro en polvo.

La lista filmográfica del actor incluye Juana de Arco (1948), Cyrano de Bergerac (1950), Moulin Rouge (1952), El Motín de Caine (1954) y Voyage of the Damned (1947).

En el año 1950, Ferrer ganó un premio Óscar por su actuación simplemente divino en Cyrano de Bergerac, cinta por la cual también ganó un premio Tony.

Édgar Ramírez

Édgar Filiberto Ramírez Arellano, nacido en San Cristobal, Venezuela; saltó a la fama en 2010 por su interpretacion de Ilich Ramírez Sánchez, en la minserie biofrafica: Carlos.

Este rol, además de ganarle mucha aclamación crítica, también le ganó un premio Cesar, una nominación al Globo de Oro y una nominación a un premio Emmy.

El actor venezolano ha tenido muchos buenos momentos en los últimos años, contrayendo roles importantes en una serie de peliculas, 4 de las cuales se encuentran actualmente en la etapa de posproducción.

De sus interpretaciones más impactantes, destacamos: Paz en The Bourne Ultimatum; Robert Duran en Hands of Stone; Ares en The Wrath of Titan (por el cual ganó un premio ALMA) y Gianni Versace en The Assasination of Gianni Versace: American Crime Story (por el cual recibió varias nominaciones).

James Franco

Este galán es mucho más que un regalo para los ojos aunque no lo viene nada mal. James Edward Franco es un actor de ascendencia portuguesa.

El actor nació en Palo Santo, California el 19 de abril de 1978. A sus 42 años, ha ganado un total de 33 premios de la friolera de 112 nominaciones. Ha ganado dos Globos de Oro, varios premios de los Film Critics y dos premios Independent Spirit.

Entre sus interpretaciones más memorables y loables destacan: la de Aron Ralston en la película 127 Hours, la cual le ganó una nominación al Óscar como mejor actor; Scott Smith en Milk; Saul Silver en Pineapple Express.

David en Eat, Pray, Love; y Dr William Rodman en Rise of the Planet of the Apes. Cabe resaltar que el actor también es director cinemático, productor, y ¡docente! ¡Un ser sano y completo! ¡Les dijimos que fue más que su guapura, mucho más!

Rodrigo Santoro

Rodrigo Santoro nació el 22 de agosto de 1975 en Petrópolis, Rio de Janeiro, Brasil. Rodrigo es uno de los actores más renombrados y laureados de Brasil, y también se ha labrado una reputación de excelencia en los Estados Unidos.

A lo largo su carrera, el actor ha cosechado un total de ocho premios al mejor actor incluyendo una de la Academia Brasilea de Artes y Cine por su papel en la película Brainstorm.

Santoro ha sido parte de varias producciones televisivas y cinemáticas. El actor ha demostrado una alta de nivel de versatildad aunque suele desempenar papeles más serios.

Su ascenso a la fama internacional fue catalizado por la polémica cinta Carandiru, del director Héctor Babenco, la cual fue aplaudida por la crítica especializada y que obtuvo más de una decena de galardones a nivel internacional.

Jordi Mollà

Su mirada intensa, intrépida y a la vez, siniestra es lo que lo hace tan perfecto para los roles mafiosos, de villano o de narcotraficante que suele desempeñar.

Jordi Molla tiene ese algo de gángster sofisticado, un carisma muy sutil y natural. Definitivamente rezuma un poco de peligro ya que con una sola mirada puede amenazarte, advertirte…

Es un actor consagrado en España, su país natal. Antes de su llegada a Hollywood, ya había aparecido en varias cintas españoles. Ha trabajado con los más élites del mundo televisivo y cinemático de su país.

Su estreno en Hollywood fue en el 2001 en la película Blow, su género prototípico. Desde entonces, ha aparecido en una serie de películas.

Danny Trejo, uno de los actores latinos más únicos

Un actor extremadamente prolífico que ha aparecido, por lo menos una vez, en cada producción televisiva y cinemática de todos los tiempos. Danny Trejo realmente es ese actor ineludible que hemos visto en más de un par de películas.

El actor nació en Los Angeles, California el 16 de mayo 1944, de padres mexicanos. A sus 76 ha aparecido en un sinnúmero de películas, series de televisión, videojuegos y videos musicales.

El actor que realmente tuvo orígenes muy difíciles logró transformar su vida y triunfar en el mundo de actuación. Realmente es grato contemplar otra historia de éxito en Hollywood dado la naturaleza sumamente ruda y competitiva de la industria.

Su aparencia fue lo que le consiguió su primer papel en Hollywood y es responsable, en gran parte, por el éxito que ha tenido. Es mejor conocido por el personaje Machete, pero también ha tenido otros papeles memorables en películas y series.

Luis Guzmán, uno de los grandes actores de nuestra época

En una carrera que ha abarcado el impresionante total de 45 años, Luis Guzmán ha logrado acumular un repertorio bastante extenso.

El actor nació en Puerto Rico el 8 de agosto, 1956. Desde su debut en el mundo de televisión y cine en una serie de cintas independientes, el actor ha cosechado un repertorio de películas bastante impresionante.

Sus películas más destacadas incluyen: Carlito’s Way, Out of Sight, The Limey, Traffic y Boogie Nights. Su cinta más destacada ha sido tal vez, Carlito’s Way junto a Al Pacino y John Leguizamo.

Sus papeles televisivas más sobesalientes incluyen How to Make it in America como el personaje René Calderón y también Gonzalo Rodriguez Nacha en la renombrada serie de Netflix, Narcos.

Wagner Moura

Wagner Maniçoba de Moura, nacido el 27 junio, 1976 es un reconocido actor brasileño mejor conocido por su papel protagónico de Roberto Nascimineto en las películas brasileñas Tropa de Elite 1 y 2.

Más recientemente, tuvo el papel de Pablo Escobar en la serie de Netflix Narcos. Fue éste último el que realmente le otorgó la fama internacional y aún más, le ganó su primera nominación al Globo de Oro.

Moura fue realmente sublime en su rol como Pablo Escobar, muy verosímil y emotivo. Encarnó perfectamente al personaje en todos los sentidos.

El actor también es cineasta, vocalista y periodista y es muy reconocido en su país natal ya que ha protagonizado y aparecido en distintas telenovelas, películas y producciones teatrales a lo largo de los años.

Diego Boneta

Diego Andrés González Boneta nació en México, el 29 de noviembre, 1990. Empezó su carrera de actuación en su país natal apareciendo en el reality show Código F.A.M.A. desde 2002 hasta 2003.

En el 2004, participó en las telenovelas Alegrijes y Rebujos, y Misión S.O.S. También formó parte del elenco de la infame telenovela/serie dramática Rebelde.

Hizo algunas otras apariciones televisivas y cinemáticas pero el hito de su carrera llegó en el año 2012 con la película Rock of Ages en la cual protagonizo a Drew Boley. Poco después, fue seleccionado a mano para protagonizar a Michael en City of Dead Men.

Boneta recibió elogios y mucho reconocimiento por su actuación en la serie epónima Luis Miguel en la cual interpreta al renombrado cantante el ‘Sol de México’.

Wilma Valderrama, el último de los actores latinos en nuestra lista

¿Quién no se acuerda de Fez? El estudiante de intercambio de origen desconocido, algo rarito y chistoso. No importa cuántas veces la ponen, miramos cada episodio repetido de That 70s Show y nos reímos como si fuese la primera vez.

Después de la época Fez (1998 – 2006), Wilma Valderrama formó parte del reparto principal de la serie de terror From Dusk Till Dawn: The Series como Carlos Madrigal, otro género que le perimitió demostrar un poco de versatilidad como actor.

Valderrama, quien es de ascendencia venezolana y colombiana, también ha aparecido en varias películas. También ha aparecido en varios videos musicales y lanzó su primer sencillo musical en 2011.

Por su rol inolvidable en una serie de televisión que sobrevivió 8 tempOradas, y por haberse mantenido activo por más de dos décadas, pensamos que Fez merece su spot en nuestra lista entre los mejores actores latinos.