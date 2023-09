7 datos para conocer a Pedro Pascal

No fue hasta su papel destacado en la exitosa serie Game of Thrones que Pascal se convirtió en un nombre familiar.

Desde su cautivadora actuación en Game of Thrones hasta su reciente papel en The Mandalorian, Pascal ha demostrado una increíble versatilidad para actuar.

Oberyn Martell es un personaje que los fanáticos de Game of Thrones no podrían olvidar fácilmente, y mucho de eso se debe a la interpretación de Pascal.

6. Joel en The Last of Us

Los próximos proyectos también prometen grandes cosas para Pedro Pascal.

Uno de los más esperados es su papel como Joel en la adaptación del popular videojuego The Last of Us.

Los fanáticos esperan ansiosamente ver cómo Pascal le dará vida a este complejo personaje.

Si bien los detalles aún están en secreto, dado el historial de Pascal, seguramente será una actuación memorable.