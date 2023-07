Tras discutir fuertemente con Feria, Raquel Bigorra, ahora se fue contra Sergio Mayer quien hizo ver que estaría ‘actuando’ su papel en el reality show, lo que de inmediato encendió los ánimos y ella bajo el argumento de que es una mujer de 50 años con menopausia cuyos cambios no puede controlar, se le fue con todo al ex Garibaldi y hasta a Eugenio Derbez le tocó un reclamo.

Cuando terminó el proyecto de ‘La Familia Peluche’ y Eugenio Derbez comenzó a triunfar en Hollywood con películas y series producidas por él mismo, trascendió que no le daba trabajo a Bárbara Torres por ser demasiado conflictiva y difícil de lidiar, lo que también podría comprobarse con el rumor de que la recién fallecida Talina Fernández amenazó con no entrar a Master Chef Celebrity de TvAzteca, que terminó siendo su último proyecto, si la llamada ‘Excelsa’ entraba, pues tiene fama de ser una persona complicada.

Bárbara Torres le reclama a Eugenio Derbez

Bárbara Torres reclamó en tono sarcástico a Eugenio Derbez por no contratarla para un proyecto de Hollywood y por eso decidió entrar a ‘La Casa de los Famosos México’, algo que nunca debió aceptar según sus exaltadas palabras: «¿Qué hago acá? Yo tendría que estar contigo en Hollywood, no mam… o sea, por qué no me están contratando en Hollywood, ¿qué hago acá en La Casa de los Famosos? Ay! Se me secó la boca», comenzó despotricando.

Y continuó: «Tendría que estar con una pastilla para las hormonas. Soy una pend… Eugenio ¿Por qué no me contratas si estás en Hollywood si durante 29 días sé hacer un chin… de personajes y al señor Sergio Mayer le molesta porque yo hago muchos personajes a la vez, soy una pende… Aparte yo tendría que haber dicho ‘No, no voy a entrar a La Casa de los Famosos porque tengo este tema (menopausia)», aseguró la argentina.