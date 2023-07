Mayer quien se encontraba a la defensiva, le preguntaba «¿Eso que te hice? ¿Qué fue lo que te hice?», a lo cuál Bárbara le dijo: «No, no te pongas en ese modo de soberbio, sabes que me lo dijiste feo, le pedí a la gente que te defienda, eso que dijiste estuvo bien feo, no te pongas en ese modo».

Bárbara continuaba llorando y dicendole que no puede evitar llorar si se siente mal: «No me grites, entonces ven acá y habla conmigo», le dijo. Para todo esto, la actriz argentina le reclamaba a Mayer que le dejara de gritar, cuando claramente mucha gente que ha opinado al respecto, asegura que el actor en ningún momento alzó la voz.

La reacción del actor de Televisa, hizo que Bárbara explotara aún más, pues Sergio no dejaba de decirle que se tranquilizara y que con esa actitud (llorando), no iban a poder hablar. «Estás llorando, estás metiendo emociones, si quieres platicar, platicamos; si quieres descargarte conmigo, descárgate, pero tu traes ventaja porque metes lo emotivo», le dijo el actor.

¿La gente quiere que Bárbara sea la próxima en salir de la casa?

Mientras que la actriz argentina continuaba reclamando y llorando, Sergio soltó una fuerte bomba, la cuál complicó aún más la situación: «No debiste haber entrado aquí, perdóname. Si tu tienes que estar sedada para estar aquí, ese es tu problema, no es mío», le dijo el actor debido a que Bárbara aceptó usar pastillas para tranquilizarse.

La discusión entre ambos lleva varios minutos, y esto ha desatado una fuerte polémica en redes sociales en donde muchos televidentes aseguran que la actriz debe de salir de la casa, esto opinan: «La familia de Barbara votando a más no poder por ella para que no regrese a su casa», «Sergio tenía razón no puede hablar con una persona que tiene emoción o enojo incluso tristeza porque no está pensando con claridad».

(PARA VER EL VIDEO DE LA DISUSIÓN PULSA AQUÍ).