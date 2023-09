Los Bravos de Atlanta son campeones del Este de la Liga Nacional

Y mientras observaba el júbilo a su alrededor y se pasaba los dedos por el cabello enmarañado por el alcohol, Yates supo que no había ningún otro lugar donde quisiera estar.

Reacción de los jugadores

“¿Queríamos que fuera en nuestro campo? No”, dijo el toletero de los Filis, Kyle Schwarber. “Pero tendrán que hacerlo en alguna parte. La atención todavía está en nosotros. Vamos a seguir luchando hasta el final”.

Riley, uno de los muchos grandes jugadores de la alineación , le dio a los Bravos todas las carreras que necesitaban cuando conectó ante Cristopher Sánchez (2-4) en el primero para su jonrón número 35.

«Trato de no pensar en momentos como ese», dijo Riley. “Simplemente intentas llegar allí y tener un buen turno al bate. Me he presionado mucho este año para actuar en esos momentos. Pude hacer un buen swing allí”.

Riley de los Bravos de Atlanta tuvo un elevado de sacrificio en el tercero y Kevin Pillar agregó un doble productor en el cuarto para tomar ventaja de 4-1.