Wright, una ex selección de primera ronda del draft que luchó para superar a Triple-A, llegó a esta temporada con un récord de 2-8 en las mayores. Le dio la vuelta por completo a eso, con marca de 21-5 para ganar tres juegos más que cualquier otro lanzador de Grandes Ligas.

Después de que la lluvia persistente retrasó el primer lanzamiento por casi tres horas, Wright rindió solo dos hits y se adjudicó la victoria cuando los Bravos alcanzaron a Wheeler para tres carreras en la parte baja de la sexta, de acuerdo con la Agencia The Associated Press .

Resultó ser el lanzamiento final de la joya de 83 lanzamientos de Wright, en la que ponchó a seis con una base por bolas. Wright observó desde el escalón superior del dugout cómo los Bravos finalmente rompieron el empate sin anotaciones en la mitad inferior, haciendo todo el daño después de que Wheeler retirara a los dos primeros bateadores, de acuerdo con la Agencia The Associated Press.

A Olson se le atribuyó generosamente un sencillo productor, pero los Bravos no habían terminado. El poderoso swing de Austin Riley produjo un pequeño driblador por la línea de la tercera base para un hit dentro del cuadro que puso el 2-0. Luego, fue Travis d'Arnaud conectando un rodado por el medio para otro hit que anotó una carrera antes de que Wheeler finalmente consiguiera el tercer out.

El derecho que creció en el área metropolitana de Atlanta no volvió a ser el mismo después de que Acuña finalmente trotó hasta la primera base. Swanson recibió base por bolas y Matt Olson impulsó la primera carrera del juego, arrancando un sencillo que superó al primera base Rhys Hoskins, quien dócilmente saludó una pelota que al menos debería haber derribado.

Al menos los Filis comodines finalmente se dirigen a casa. El tercer juego es el viernes en Citizens Bank Park, donde Filadelfia jugará por primera vez desde la derrota de la temporada regular ante los Bravos el 25 de septiembre. Los Filis han jugado 14 partidos consecutivos como visitantes desde entonces, incluidos cuatro partidos de playoffs en su primera aparición en la postemporada desde 2011, de acuerdo con la Agencia The Associated Press.

MATZEK FUERA

Un miembro clave del bullpen de los Bravos en su carrera hacia el título de la Serie Mundial 2021, Tyler Matzek está acabado para esta temporada. Y 2023, con toda probabilidad. Los Bravos anunciaron el miércoles que Matzek se sometió a una cirugía Tommy John. Se quedó fuera de la lista de postemporada del equipo debido a un dolor en el codo izquierdo, y los médicos en Texas determinaron que tenía un ligamento desgarrado.

El período de recuperación normal es de 12 a 18 meses, lo que significa que no es probable que Matzek regrese a un montículo de Grandes Ligas hasta 2024. RHP Aaron Nola (11-13, 3.25 ERA) recibirá el visto bueno en el Juego 3 para los Phillies. Los Bravos aún no habían anunciado a su titular, que será el RHP Charlie Morton (9-6, 4.34) o el novato RHP Spencer Strider (11-5, 2.67). Strider no ha lanzado desde el 18 de septiembre debido a una lesión en el oblicuo.