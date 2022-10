Se juegan los Cuartos de final de la Liga MX

América consigue un marcador favorable ante el Puebla

¿Está definida la serie? América vs Puebla Liguilla. El delantero Henry Martín operó un doblete y el América remontó para celebrar el aniversario 106 de su fundación con una paliza inmisericorde de 6-1 en la cancha del Puebla, lo que dejó frecuentemente definido al primer semifinalista del torneo Apertura mexicana, de acuerdo con la Agencia The Associated Press. Jordy Cortizo puso al frente a los locales a los 14 minutos, pero el chileno Diego Valdés igualó a los 30, Martín le dio la vuelta con anotaciones a los 33 y 57, mientras que Alejandro Zendejas, los uruguayos Brian Rodríguez y Federico Viñas completaron la demolición con tantos respectivos a los 65, 76 y 90. América vs Puebla Liguilla de la Liga MX Martín, quien es seleccionado mexicano, ha marcado 12 de las 44 anotaciones de las Águilas en el campeonato. Con el resultado, América suma 12 triunfos en sus pasados ​​13 encuentros y sigue sin conocer la derrota desde el 31 de julio, cuando cayó ante León por la sexta fecha Las Águilas, que terminaron como líderes, tienen todo un favor para avanzar a las semifinales. Sólo una derrota por diferencia de seis goles en el estadio Azteca el próximo sábado dejaría al conjunto capitalino fuera de la ronda de los cuatro mejores.

América vs Puebla Liguilla: Las Águilas aplastan a la franja Los azulcremas, el equipo más laureado en el país con 13 campeonatos, buscan su primer cetro de liga desde el Apertura del 2018. Puebla se adelantó cuando el argentino Federico Mancuello realizó un disparo desde fuera del área que fue desviado por Cortizo y dejó sin oportunidad al portero Guillermo Ochoa. América reaccionó con un tiro del español Álvaro Fidalgo que se estrelló en el poste a los 26 y empató poco después, cuando en una jugada a pelota detenida, Valdés recibió un centro por la izquierda y cabeceó en el área chica, de acuerdo con la Agencia The Associated Press. Archivado como: América vs Puebla Liguilla

Le dieron la vuelta al marcador Las Águilas le dieron la vuelta cuando Fidalgo mandó un centro por la izquierda hacia el área chica, donde Martín estiró la pierna derecha para empujar la pelota por el poste izquierdo del arquero paraguayo Anthony Silva. América amplió cuando Valdés efectuó un disparo desde fuera del área que Silva rechazó por el centro del área. Zendejas tomó el rebote para convertir por el centro del arco, de acuerdo con la Agencia The Associated Press. Archivado como: América vs Puebla Liguilla

¿Sentencian la serie? Ya con un Puebla desfondado, Rodríguez tomó una pelota en tres cuartos de cancha, entró al área y se convirtió con tiro potente por el costado derecho de Silva para el 5-1 lapidario. Cuando expiraba el encuentro, Rodríguez al área entró por izquierda y mandó pase lateral para Viñas, quien entró solo por el centro del área para marcar sin problema, de acuerdo con la Agencia The Associated Press. Archivado como: América vs Puebla Liguilla