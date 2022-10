El FC Barcelona empata a tres goles con el Inter de Milán

El delantero polaco Robert Lewandowski igualó el marcador en el último minuto

El club catalán aun sigue con vida en la Champions League

El Barcelona no pudo obtener la victoria que necesitaba en casa contra el Inter de Milán y, por segunda temporada consecutiva, el club catalán probablemente no llegue a la fase eliminatoria de la Liga de Campeones, de acuerdo con la Agencia The Associated Press.

Robert Lewandowski anotó en el tiempo de descuento para ayudar al Barcelona a salvar un empate 3-3 en un emocionante partido de ida y vuelta contra el Inter el miércoles, pero el resultado ayudó poco a mejorar las posibilidades de avance del Barça. “Esta Champions ha sido cruel para nosotros”, dijo el entrenador del Barcelona, ​​Xavi Hernández. “Ahora es muy difícil avanzar. Es una pena.”

Barcelona vs Inter Milán empate agónico

Lewandowski mantuvo vivo al equipo, al menos por ahora, con un cabezazo en el último suspiro después de que los visitantes tomaran una ventaja de 3-2 con un gol de Robin Gosens a los 89. Una derrota hubiera significado una eliminación segura para el Barcelona por segunda temporada consecutiva en la fase de grupos.

Barcelona es tercero en el Grupo C con cuatro puntos, tres detrás del Inter, que ocupa el segundo lugar. Bayern Munich, que venció 4-2 al Viktoria Plzen por cuarta victoria consecutiva, avanza con 12 puntos. El Inter deja a Barcelona con el control total de su destino antes de los partidos contra el colista Pilsen en Italia y luego ante el Bayern de Múnich. Una victoria contra Plzen, que ha perdido sus cuatro partidos en la competencia esta temporada, será suficiente para que el equipo italiano avance.