Burrow apuntó dos de sus pases de touchdown a Ja’Marr Chase, al igual que la última vez que se combinaron en el Superdome para el duelo del campeonato nacional con LSU, de acuerdo con información publicado por The Associated Press este domingo.

Quarterbacks quedan ‘libres’ de protocolos por conmoción

El gesto presagió lo que estaban por hacer en su retorno al estadio, según AP. Por otra parte, los quarterbacks de los Dolphins de Miami, Tua Tagovailoa y Teddy Bridgewater quedaron libres de los protocolos por conmoción, de acuerdo con una fuente al tanto de las decisiones.

La fuente informó a The Associated Press bajo la condición de no ser identificada al anticiparse al anuncio público de los Dolphins. Skylar Thompson será titular el domingo contra Minnesota. Pero Tagovailoa puede regresar para el partido de Miami contra los Steelers de Pittsburgh el 22 de octubre, el juego en el que los Dolphins rendirán homenaje en el 50 aniversario de su temporada perfecta en 1972.