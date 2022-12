En las primeras horas de ayer, y luego de estar un mes hospitalizado, se dio a conocer el sensible fallecimiento del exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, a los 82 años de edad a consecuencia de un fallo orgánico múltiple, resultado de la progresión del cáncer de colón que sufría desde hace varios meses.

Al igual que Barack Obama, AMLO lamenta la muerte de Pelé, pero algo sale mal

No pasó mucho tiempo para que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresara sus condolencias por la muerte de pelé, tal como lo hizo Barack Obama en sus redes sociales, aunque de inmediato resalta un detalle que no pasó desapercibido por los internautas: en la imagen que compartió, aparece Ronaldinho en lugar de O’Rei. Así se expresó AMLO:

"Que en paz descanse Pelé, el gran futbolista y humilde maestro que seguramente influyó con su ejemplo a jugadores como Ronaldinho, quien sostuvo en febrero de 2021: 'Mi padre me decía que era mejor aprender a dominar balón descalzo para tener la sensibilidad en el pie y le prometí que dominaría aquella pelota como ningún otro, pero lo que realmente sucedía era que él no tenía dinero para regalarme un par de zapatillas. Cuando gané mi primer Balón de Oro, no lloré de alegría, lloré al no tener a mi padre'"