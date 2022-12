Ambos se conocieron en el año del 1980, cuando el astro brasileño y Maria da Graça Meneghel mejor conocida como Xuxa posaban para una revista. A pesar de que el ex futbolista se enamoró al verla, ella lo rechazó de un principio por la diferencia de edad que tenían, ya que él tenía 40 y ella 17 años.

Lamentablemente, este 29 de diciembre se confirmó la muerte del icono del fútbol, tras haber estado hospitalizado por un mes debido a las quimioterapias del cáncer de colon que le fue diagnosticado el año anterior. El ex futbolista perdió la vida a los 82 años de edad y fue considerado el Rey de este deporte.

Polémico romance Pelé Xuxa. Mucho se ha hablado sobre las hazañas que realizó dentro del terreno de juego el astro brasileño Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé. Sin embargo detrás de todo lo conseguido en el fútbol, también tuvo algunos escándalos extra cancha y sobre todo con mujeres.

“Me enamoré de él”

De acuerdo con el portal de Infobae, Maria da Graça Meneghel comentó ante los medios que el Rey del fútbol fue el primer amor de su vida. “Me enamoré de él y no puedo decir que haya sido una persona que no amé y que no fue importante”, comentó Xuxa en alguna ocasión.

Además aseguró tener su primera relación sexual y la primera decepción al descubrir que le estaba siendo infiel: “Nos invitaban a todos los eventos, pero ahora tengo sentimientos muy encontrados. Para todo el mundo él era Pelé, pero para mí era Dico, el que jugaba al buraco con mi mamá”, dijo la brasileña. Archivado como: Polémico romance Pelé Xuxa