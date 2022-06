ALZAN LA VOZ. Tras darse a conocer el fallo de la Corte Suprema, diversos políticos han expresado su opinión al respecto y a través de las redes sociales han tornado el caso más polémico en las últimas horas. Uno de ellos, fue el expresidente Barack Obama quien no dudó en expresar su preocupación por el fallo final.

“Hoy, la Corte Suprema no solo revocó casi 50 años de precedentes, sino que relegó la decisión más intensamente personal que alguien puede tomar a los caprichos de políticos e ideólogos, atacando las libertades esenciales de millones de estadounidenses.”, escribió el expresidente Obama a través de redes sociales. Archivado como: Barack Obama reacciona aborto

“En todo el país, los estados ya han aprobado proyectos de ley que restringen las opciones. Si está buscando formas de responder, @PPFA, @USOWomen y muchos otros grupos han estado haciendo sonar la alarma sobre este tema durante años, y seguirán estando al frente de esta lucha. Durante más de un mes, sabíamos que llegaría este día, pero eso no lo hace menos devastador.”, finalizó el demócrata. Archivado como: Barack Obama reacciona aborto

¿Qué pensó al respecto?

En el último tuit que publicó el demócrata, dejó saber más sobre su opinión -cuando aún la Corte Suprema no había dado un veredicto- a través de un artículo que publicó el 3 de mayo. En dicho escrito, destaca que la libertad que te ofrecen por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución está viéndose sujeta a la intromisión del estado, en un acto donde incluye inmiscuirse en una de las decisiones más personales que con privacidad y respeto, deberían tomarse.

“Pero lo que Roe reconoció es que la libertad consagrada en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución requiere que todos disfrutemos de una esfera de nuestras vidas que no esté sujeta a la intromisión del estado, una esfera que incluye decisiones personales que involucran con quién nos acostamos, con quién nos casamos, si usar o no métodos anticonceptivos, y si tener o no hijos”, indicó una parte del escrito de Obama.