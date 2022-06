Crónica: Policía me sorprende y cambia la vida para siempre

Tras imponerme una multa, tuvimos un segundo y mejor encuentro

Estoy convencido de que el uniformado fue un enviado de Dios para mi Crónica Policía Mario Guevara. Un oficial de policía estadounidense acaba de darme una tremenda lección en cuanto a perdón y misericordia se refiere. Y es que tras imponerme una multa de tránsito por una violación a la ley vial que cometí hace unas semanas atrás, me mostró ayer que, entre las fuerzas de la ley y el orden de este país, aún hay funcionarios con compasión. Se trata de Zach McCall, un agente del Departamento de Policía de la pequeña ciudad de Walhalla, en Carolina del Sur. Resulta ser que el pasado 21 de mayo me cachó infraganti cuando yo sobrepasaba a un vehículo en una pequeña calle de dos carriles y cuando la línea, estaba sólida, lo cual es prohibido por la ley de tránsito. Me dio una multa sin ningún reparo Tras detenerme, presentarse y saludarme, me explicó lo que me había visto hacer. Yo reconocí que tenía la razón, pero le dije que el auto que iba enfrente mío conducía demasiado despacio y que llevaba prisa porque iba a una asignación de trabajo. “Te entiendo”, me dijo entonces, “pero eso no te da derecho de sobrepasarlo en un lugar no permitido”, aclaró. Me pidió mi licencia de conducir, registro vehicular y prueba de seguro y regresó a su patrulla para revisar mi información. Un par de minutos después volvió hacia mí, con un pequeño papel blanco. Tenía la esperanza de que fuera una advertencia por haber sido honesto y educado con él, pero no, se trataba de una multa. Archivado como: Crónica Policía Mario Guevara.

Las consecuencias de nuestros actos se pagan Yo sé que en Estados Unidos los errores que uno comete en cuanto al irrespeto de las leyes se suelen pagar carísimos, así es que dije dentro de mí, me lo merezco y ahora lo pago y listo. Esperé un par de semanas para llamar a la corte de Walhalla y preguntar por el monto a cancelar, pero no tuve suerte. Y es que no me encontraban en el sistema, así es que seguí esperando. Cuando ya faltaba un par de días para mi fecha de corte, volví a llamar. En esa oportunidad, me informaron de que la sanción económica era de 230 dólares, más cuatro puntos en mi licencia, que fue la parte que más me angustió. Archivado como: Crónica Policía Mario Guevara.

Temía que mi seguro vehicular me aumentara Y es que esos puntos de dicha infracción afectarían mi récord de manejo algo que suele ser muy bien aprovechado por las compañías de seguro, las cuales aumentan drásticamente tras considerarlo a uno como conductor de alto riesgo. Recuerdo que el último ‘ticket’ que recibí hace cinco años, me costó un tremendo aumento en el pago mensual en mi seguro. Le dije a la dependiente de la ciudad que no quería los puntos, ella me aclaró que, para eso, tenía que comparecer ante el juez el día de mi audiencia y explicarle mis razones. Ni modo, me tocó manejar de nuevo dos horas hasta ese lugar solo poder comparecer ante el magistrado y tratar de convencerlo, una misión que suele ser casi imposible. Archivado como: Crónica Policía Mario Guevara.

“Tienes que hablar con el oficial” Al estar ante el juez y escuchar mi nombre, le expliqué por qué estaba hasta ahí. “Yo me declaro culpable del cargo que me imputan y estoy acá para pagarlo, pero por favor necesito que esta infracción no afecte mi licencia”, le dije. El juez me escuchó atentamente, pero me respondió que no podía ayudarme. “Tengo que respetar el trabajo del oficial, pero te daré la oportunidad de que hables con él y le expliques tu situación”, indicó el magistrado, antes de llamar al agente McCall, quien estaba cerca y apareció más rápido de lo que canta un gallo. El uniformado me llevó a un pequeño cuarto donde hablamos a solas. Archivado como: Crónica Policía Mario Guevara.

“Soy culpable y quiero pagar” Primero me disculpé por mi mal inglés, luego le aclaré que no estaba ahí para pelear por la multa, sino que, por el contrario, me declararía culpable y pagaría el monto pertinente, solo que quería me ayudara con el tema de los puntos en la licencia porque no quería que me incrementara mi seguro vehicular. “Yo tengo un hijo que fue operado recientemente de un tumor en su cerebro y que a raíz de le dan frecuentemente convulsiones y a pesar de que tengo un buen trabajo y seguro de salud, estoy gastando mucho en medicamentos y cuentas hospitalarias y soy el único que mantiene los gastos del hogar”, le conté. Creo que él pudo ver mi tristeza en mis ojos y la sinceridad que salía de mi corazón en ese instante. Archivado como: Crónica Policía Mario Guevara.

Me arrebató la multa en el acto Apenas terminé de decirle eso, cuando McCall literalmente me quitó la multa de mis manos y me dijo. “Tú tienes algo más serio de qué preocuparte que de una simple multa de tránsito. Vete para tu casa, te voy a exonerar de este ticket”. No me esperaba semejante gesto, me dejó completamente atónito. Pero eso no fue todo. Justo cuando estaba por salir de la corte, me alcanzó y tras llamarme por ni nombre me voltee y entonces pasó lo siguiente. “Permíteme darte un abrazo”, me dijo antes de abrazarme tan fuerte como si fuéramos dos grandes amigos. Inmediatamente oró rápidamente por mí y me dijo que seguiría orando por mi familia y la recuperación de mi hijo. Archivado como: Crónica Policía Mario Guevara.

Un verdadero enviado de Dios Tengo que confesarles que tras ese noble gesto me quedé perplejo. Le di las gracias y caminé de vuelta a mi camioneta. En el camino, comencé a llorar inconsolable. La última vez que lloré así fue hace siete meses, pero esa vez fue de tristeza al ver a mi hijo inconsciente en una sala de cuidados intensivos y conectado a muchos cables. Esta vez era diferente, mi llanto fue de alegría y felicidad. Sin saberlo, ese representante de la ley me había dado mucha paz. Sentía que Dios lo mandó para darme ese abrazo y consuelo que tanto estaba necesitando. Hoy decidí escribir y contarles eso porque no creo que callarlo sea lo correcto. Los milagros existen y llegan cuando uno menos lo espera y de quien menos se imagina. Soy testigo de eso. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoHispánico Hasta la próxima. Archivado como: Crónica Policía Mario Guevara.