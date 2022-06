Viola Davis, Bette Midler y Stephen King, entre otros, se pronunciaron en redes sociales

La Corte Suprema estadounidense anuló hoy el Roe vs. Wade, fallo histórico de 1973 que legalizó el aborto en toda la nación

“Esta Corte Suprema es un absoluto desastre”, dijo Patricia Arquette a través de su cuenta de Twitter

“Lo hicieron. ¡NOS LO HICIERON! #SCOTUS ha anulado #RoevWade, consagrado en la Constitución como ley establecida durante más de 50 años. ¿Cómo se atreven? Esta #SCOTUS (Corte Suprema de EEUU, por sus siglas en inglés) es absolutamente sorda a la voluntad e incluso a las necesidades reales del pueblo estadounidense”, dijo Bette Midler vía Twitter.

Por su parte, la actriz Patricia Arquette, quien ha ganado un Premio Óscar, tres Globos de Oro, un BAFTA, dos Premios del Sindicato de Actores y dos Emmy, también usó sus redes sociales para expresar su punto de vista luego del fallo de la Corte Suprema sobre el aborto.

“Esta Corte Suprema es un absoluto desastre. Desde darle a la gente el derecho a portar armas hasta quitarles a las mujeres el derecho a la autonomía sobre sus propios cuerpos. No estábamos siendo reactivos, lo vimos venir”. Aún faltarían más celebridades por reaccionar.