“Necesitamos más líderes estatales que protejan este derecho a nivel local (…) Tenemos que elegir a funcionarios que hagan eso”, dijo Biden tras el fallo del Tribunal Supremo que revoca las protecciones al derecho al aborto. “Esto no para aquí”, concluyó diciendo el mandatario estadounidense.

La Casa Blanca se ha estado preparando para este momento desde mayo, cuando se filtró un borrador de la decisión. Los funcionarios federales han estado reunidos con líderes estatales, profesionales médicos y otros para prepararse para un futuro sin Roe vs. Wade.

“Muchas vidas van a salvarse” asegura líder republicano

El líder de la minoría republicana, Kevin McCarthy, dijo a los reporteros que aplaude la decisión. “Muchas vidas van a salvarse”, afirmó. “Pero también se devuelve a la gente de los estados para que puedan opinar sobre el proceso”. Muchos estados controlados por los republicanos se aprestan a restringir severamente el aborto o prohibirlo por completo.

Lawrence Gostin, que dirige el O’Neill Institute for National and Global Health en la Facultad de Derecho de la Universidad Georgetown, dijo antes de conocerse la decisión del viernes que esperaba que el gobierno de Biden fuera “a rozar los bordes, pero no va a hacer nada realmente profundo”. Archivado como: Biden Discurso Aborto