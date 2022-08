Tal vez para muchos el nombre de Benito Antonio Martínez Ocasio no les diga mucho o no les suene muy familiar, pero todo cambia cuando se descubre que se trata del cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien de trabajar en un supermercado como empaquetador se ha convertido en el ‘rey del streaming’.

Bad Bunny, ¿junto a Brad Pitt?

Y si algo le faltaba hacer a Bad Bunny, quien ha incursionado en el mundo de la lucha libre con la WWE, era incursionar en el cine, pero tal vez nadie se imaginaría que lo haría al lado de una de las estrellas más relevantes de Hollywood, Brad Pitt. La película se llama Tren bala y se estrenó recientemente.

“Nunca me sentí incómodo en la escena, nunca me sentí menos. El ambiente de trabajo era muy lindo, el director y Brad Pitt también, en todo momento me llevaban de la mano, paso a paso, y me hicieron sentir muy seguro”, dijo El Conejo Malo sobre cómo fue actuar con el protagonista de cintas como El club de la pelea y Se7en.