Amazon compra una empresa de servicios médicos de EEUU por $3,900 millones

La empresa del comercio minorista online dijo que adquirirá One Medical a 18 dólares por acción en una transacción totalmente en efectivo

Se trata de una de las mayores adquisiciones jamás realizada por la empresa

Amazon anunció el jueves la adquisición de la empresa de atención médica primaria One Medical en una transacción valorada en 3.900 millones de dólares, en una nueva expansión de la compañía en los servicios de salud, reseñó la agencia The Associated Press.

La gigantesca empresa del comercio minorista online con sede en Seattle dijo en un comunicado que adquirirá One Medical a 18 dólares por acción en una transacción totalmente en efectivo. Es una de las mayores adquisiciones de Amazon, luego de la compra de la cadena de supermercados Whole Foods por 13.700 millones de dólares en 2017 y la del estudio de cine de Hollywood MGM por 8.500 millones de dólares a principios de este año.

En un comunicado, la firma que dirige Andy Jassy reveló la operación, que cuando se cierre definitivamente será una de las mayores adquisiciones jamás realizada por la empresa reforzando así su apuesta por el sector sanitario, una meta que comparte con otras tecnológicas como Microsoft y Apple, reseñó EFE.

One Medical, cuya empresa matriz es 1Life Healthcare, Inc. con sede en San Francisco, es un servicio que ofrece a sus pacientes miembros atención médica en persona y visitas virtuales de médicos. En marzo tenía 767.000 miembros y 188 consultorios en 25 mercados, según su informe de ganancias del primer trimestre. El mismo informe indicó que la empresa tuvo una pérdida neta de 90,9 millones de dólares.