Consejos para terminar con tu novio

No le causarás daños

Asegúrate de no lastimarlo

Cortar con tu novio: En ocasiones, cuando tenemos pareja solemos pensar que esa será la persona que nos acompañará durante el resto de nuestra vida. Sin embargo, a veces, las cosas no salen como queremos y hay que tomar decisiones y saber cómo dejar a tu pareja.

Es un paso difícil y seguramente dolerá y estaremos mal anímicamente durante una temporada. Pero a la larga, la toma de esa decisión será beneficiosa, tanto para una como para otra parte de la pareja. Así que sigue los consejos para que el rompimiento sea lo más sano. ARCHIVADO DE: Cortar con tu novio

Piensa si realmente merece la pena seguir con él

Pensarlo bien antes de tomar la decisión es algo muy necesario. Plantéate estas preguntas y después medita las respuestas. Lo que tienes… ¿es realmente lo que quieres? ¿Es amor o solamente cubrir una necesidad para no estar solos? ¿Te has cansado de poner de tu parte? ¿Te has enamorado de otra persona?

Es muy importante que pienses bien el paso que vas a dar y que estés segura de hacerlo. Primero mira por tu propio interés, pero también debes intentar hacer el menor daño posible a la otra parte. Aunque las rupturas son dolorosas en muchos casos. ARCHIVADO DE: Cortar con tu novio