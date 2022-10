Primer juego de la Serie Mundial de la MLB

Phillies y Astros protagonizan un gran encuentro

Se juegan hasta los 10 innings

Astros Phillies Serie Mundial. Ese fue el verdadero Chas McCormick jugando en el jardín central de los Astros de Houston en el Juego 1 de la Serie Mundial. Hubo al menos una vez cuando él crecía en el área de Filadelfia que sus maestros no podían estar tan seguros de que en realidad era él en el salón de clases. Podría haber sido su hermano gemelo idéntico, Jason.

“En la escuela primaria queríamos hacer una broma del Día de los Inocentes, así que cambiamos de clases y nuestros maestros no tenían idea”, dijo McCormick el viernes antes del Juego 1 de la Serie Mundial contra los Filis de su ciudad natal. “Pensé que era bastante divertido”, de acuerdo con la Agencia The Associated Press.

Astros y Phillies en el primer juego de la Serie Mundial

McCormick se fue de 3-1 con una base por bolas y dos ponches cuando los Astros perdieron el primer partido 6-5 en 10 entradas. McCormick es el menor de cuatro hermanos —el gemelo Jason nació nueve minutos antes— y creció en West Chester, Pensilvania, donde era un gran admirador de los Filis y los Águilas de la NFL, que actualmente están invictos.

Los Filis ganaron la Serie Mundial en 2008, cuando los gemelos tenían 13 años, y ganaron el banderín de la Liga Nacional nuevamente la temporada siguiente. En solo su segunda temporada en las Grandes Ligas, McCormick ya está jugando en su segunda Serie Mundial.