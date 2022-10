Bryce Harper llegó de pie a la intermedia con un batazo que significó la ventaja. Luego, deslizó las manos por la parte frontal de su jersey, para resaltar el nombre de su equipo, ante un público enloquecido en el Citizens Bank Park, informó la agencia The Associated Press.

Tras liquidar a Padres, las declaraciones que dieron tras este hecho causaron furor debido a que prometieron llevar la victoria a casa y es un hecho que podría ser posible en su siguiente encuentro. Pero, el encuentro no fue un hecho tranquilo y con una victoria fácil para el equipo ganador, sino que enfrentarse a Padres fue un desafío que enfrentaron con varios cambios durante el juego.

¡PODRÍAN LLEGAR A LA SERIE MUNDIAL! En un juego lleno de emociones, Phillies demostró su talento y venció a Padres con 4 jonrones, que los acercó cada vez más a la tan ansiada Serie Mundial. Fue una noche inolvidable para sus fanáticos, quienes no han dejado de celebrar en redes sociales y compartir su felicidad ante los resultados obtenidos. Aunque claro, los fans de Padres no disfrutaron la derrota.

¿Victoria en casa?

Harper movió los puños y repitió una expresión que aparece en numerosas camisetas en Filadelfia y que lleva una palabra soez incluida, aseguró la agencia The Associated Press.

“¡Esta es mi (…) casa!”, indicó Harper en el juego. Con una victoria más de los Phillies, ésta será también una de las casas de la Serie Mundial, indicó The Associated Press. El momento, también quedó inmortalizado en redes sociales donde los fanáticos no dudaron en expresar su sentir al respecto y felicitar a los Phillies.