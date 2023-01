Así encontraron el cuerpo del actor David Carradine sin vida (FOTOS)

La viuda de David Carradine culpó a la producción por su muerte, alegando por un incumplimiento de contrato y muerte por negligencia. El día que el actor de Kill Bill murió, Vanity Fair dio a conocer que debía de asistir a una cena con el director de la película que filmaban en Tailandia, sin embargo Annie le echó la culpa al transporte de no haber llegado a tiempo por él. Archivado como: Así encontraron el cuerpo del actor David Carradine

Practicaba extraños juegos sexuales

Por otro lado, una exesposa del actor llamada Marina Anderson, escribió un libro tiempo después de lo ocurrido al cual llamó David Carradine, the Eye of my Tornado. En dichas palabras, hizo declaraciones bastante fuertes en donde cuestionó la veracidad de los hechos.

“Nunca hacía las cosas solo cuando estaba conmigo. Eso no encajaba en el escenario. A David le gustaba la participación”, dijo Marina Anderson a una entrevista que tuvo con ABC News. El actor, a pesar de que murió a la edad de 70 años, todavía seguía siendo catalogando como uno de los actores más atractivos de Hollywood. Archivado como: Así encontraron el cuerpo del actor David Carradine