Como siempre los Rivera están metidos en grandes escándalos, aunque Mayeli Alonso ya no forme parte de esta familia continua involucrada en los problemas que los embarga. Como lo ha sido recientemente que la exesposa de Lupillo Rivera hizo una sorprendente revelación.

“Hicimos un trío mi marido de ese momento y yo con otra mujer, y no pasó nada malo. Mi matrimonio estaba en su mejor momento”, terminó confesando la tía de Chiquis Rivera. Esto provocó que las redes sociales enloquecieran por lo que acaba de confesar. ARCHIVADO DE: Mayeli confiesa Lupillo Rivera

Mayeli aclaró que su separación no se debió a la práctica del famoso trío, pues asegura que aunque eso sí sucedió, eso pasó cuándo su matrimonio estaba en el mejor momento, pues ella y Lupillo exploraron su sexualidad y ambos estaban muy enamorados y satisfechos en todos los aspectos de su vida. VER VIDEO AQUÍ .

Mayeli confiesa Lupillo Rivera: Le pidan que no diga esas cosas

Los comentarios sobre su gran revelación no se hicieron esperar y comenzaron a criticarla: “Por eso fallo tu matrimonio niña. No se puede meter a otra persona a tu cama. Si quieren andar con marranadas no se casen!! Quieren meter al demonio a su cama y luego se quejan.”

“Mija y si su matrimonio estaba en su mejor momento para que meter a otra mujer. La estupidez mas grande. Eso es mentira que estaba la relación en su mejor momento. A mí me daría vergüenza”, “Si te amaba tanto que te pidió hacer un trío”. ARCHIVADO DE: Mayeli confiesa Lupillo Rivera