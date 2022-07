El actor mexicano, Arturo Peniche, le pone fin a su matrimonio

Arturo Peniche mantiene una buena relación con su aún esposa Gaby, con quien lleva más de 30 años de casado, y aunque ya no hay una relación de pareja, el cariño persiste. El galán de 60 años intentó rescatar su matrimonio tras una crisis, sin embargo, en una reciente entrevista con el programa “Hoy” detalló que cada uno ya tiene caminos diferentes y que por ahora sólo hay una buena relación de amistad.

Peniche, que hace unas semanas disfrutó del Día del Padre junto a su hijo Brandon y sus nietos, aclaró que aunque aún no firma el divorcio con Gaby, más adelante lo hará. “Sí seguimos casados, yo creo que más adelantito vamos a enderezar ese asunto”, expresó.

Arturo Peniche piensa que el amor ‘no se busca’

El protagonista de telenovelas como “María Mercedes” y “Amor en silencio”, considera que el amor no se busca, sino llega en el momento más inesperado. “Pienso que el amor no se busca, el amor llega ¿no?, pienso que puede llegar por cualquier lugar, entonces no hay que buscarlo, él solito se va a acercar”, sentenció.

El Universal informó que hace un año, Arturo Peniche compartió en entrevista con Mimí que la pandemia no ayudó en nada a su matrimonio con Gaby, al contrario, los distanció aún más, sin embargo, mantenían una relación de “amigovios”, con la esperanza de que poder arreglar las cosas. Archivado como: Arturo Peniche fin matrimonio