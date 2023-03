El actor mexicano ha decidido ponerle un fin a la historia de amor que tenía con la guapa mexicana Dania Méndez, y fue el día de ayer que tuvieron una charla bastante profunda en la famosa casa, en donde se sentaron a platicar, y decidieron hablar las cosas de la forma más tranquila posible, además de que Dania le dejara en claro nuevamente que no quiere que sean novios.

El romance entre Dania y Arturo Carmona, era de las cosas más favoritas en los espectadores de la famosa casa, esto, a pesar de que la mexicana le ha dejado en claro en múltiples ocasiones que no quiere tener ‘nada serio’ con él. Ahora, al acontecer la polémica de Dania con ‘Cara de Sapato’, las cosas han cambiado.

“Me has dejado en claro varias veces que no, esto es como cerrar algo, así como dejaste de ser tú, yo la estaba pasando mal”, le confesó el actor de ‘Mar de amor’ a Dania Méndez. “Siempre fui yo, el demostrarte cariño, eso es lo que tu me provocas, tu persona y tu forma de ser me movía a hacer todo esto”, dijo.

Luego de que Carmona se enterara de la polémica que sucedió entre Dania, Sapato y MC Guime en Big Brother Brasil, el actor mexicano decidió sentarse a hablar con su ahora ex novia y oficializar el rompimiento. “Te quiero mucho, te tengo gran cariño, me hubieran gustado muchas cosas de ti”, comenzó diciendo

Carmona toma drástica decisión ¿Se despide de la famosa casa?

Teniendo en claro que Dania nunca quiso tener alguna relación con Carmona, éste le confesó que el nunca buscó solamente ‘pasarla bien’: “Claro que tu siempre lo tuviste claro, yo era el que no lo tenía claro, y quería que supieras que yo nunca te vi como fuera de algo para bien contigo, me refiero a no para solo pasarla bien, reveló a través del video compartido en Instagram por ‘Realitylcdlf’.

“Seguramente vas a entender que me voy a proteger, esto que está roto, lo tengo que reparar. Es complicado, es difícil, si afuera lo es, aquí lo es más”, le dijo Arturo Carmona. Además, el actor reveló que le gustaría salir del reality: “Si me voy, es mejor, tal vez, si me voy mañana y a lo mejor el proceso es mas fácil. Eres una gran mujer, y cuando decidas tener todo lo bueno, lo vas a tener”, acabó confesándole el actor a Dania.