Sin embargo, lo que pasó cuando llegó al reality show brasileño no fue para nada lo que ella esperaba. Dentro del programa, Méndez conoció a uno de los participantes, un ex luchador al que le llaman ‘Cara de Sapato’. Tras conocerlo, un evento que fue reprobado por la audiencia y los participantes ocurrió.

Al parecer, Dania 'se salvó' debido a qué no conoce las reglas y no es considerada "una arma blanca". Según el video, cualquier peleador profesional de cualquier categoría o disciplina, cómo lo es el caso de 'Cara de Sapato' podría ser considerado de esta manera.

‘Cara de Sapato’ rompe el silencio y envía mensaje

Ante el escándalo, el luchador utilizó sus redes sociales para romper el silencio. “No vine aquí antes porque todo fue muy problemático para mí, pasó muy rápido y me dio mucha tristeza… Siempre he valorado el cuidado y el bienestar de todas las personas y, sinceramente, nunca imaginé en mi vida involucrarme en una situación como la que estoy viviendo ahora. En ese momento no me di cuenta de que podría estar cruzando la línea. Para mí, es un momento de deconstrucción”, declaró ‘Cara de Sapato’ en un video publicado en Instagram, de acuerdo con TV Notas.

"Necesitaba observar todo para poder entender y luego poder replantear mi punto de vista. Entiendo que son actitudes que nunca se podrán normalizar… Pero creo que lo más importante es pedir disculpas desde el fondo de mi corazón a Dania, a su familia y a todas las mujeres que se vieron afectadas por mi actitud", finalizó el exparticipante de Big Brother Brasil. Aquí puedes ver su disculpa.