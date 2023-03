“Sabemos que ciertas actitudes no pueden suceder ni siquiera en broma. Por lo tanto, nuestras más sinceras disculpas a Dania y a su familia por los acontecimientos. Cuando salga y vea estás imágenes Sapato necesitará comprender lo que pasó, revisar conductas, disculparse y aprender que hay límites que no se pueden sobrepasar, redactó en Instagram .

Dania Méndez rompe en llanto Big Brother: Se sincera ante lo ocurrido

Dania rompió en llanto al hablar de la situación que vivió en donde tanto Sapato como MC Guimê trataron de ‘sobrepasarse’ con ella. Entre lágrimas, comenzó explicando. “Esas dos personas, me recibieron muy bien, de lo del beso que me robó se le ve que es bueno. Me da mucha pena, y yo no quiero ocasionar que ellos tengan problemas afuera”.

“Lo que pasó no es tu responsabilidad, el alcohol no es una excusa para lo que sucedió ayer”, le explicó la jefa a Dania. “Las reglas en Big Brother Brasil son muy rigurosas, y éstas cosas están penadas, está muy mal visto, y ellos lo saben, conocen las reglas del programa”, comentó la jefa.