El actor Armie Hammer fue puesto bajo investigación por agresión sexual de acuerdo con la policía de Los Ángeles, sin embargo, el abogado de Hammer negó la acusación, de acuerdo con información de la agencia The Associated Press.

“Durante esas cuatro horas traté de escapar pero él no me dejaba”, dijo entre lágrimas. “Pensé que me iba a matar. Luego se fue sin preocuparse por mi bienestar”. La abogada de la mujer, Gloria Allred, dijo en 2021 que habían presentado pruebas a la policía de Los Ángeles, incluidas fotos de las heridas de Effie. Allred se negó a decir cuándo hicieron el informe y no confirmó si fue el hecho en febrero de 2021 que está investigando LAPD.

La historia del actor llega a HBO Max

Este viernes 2 de septiembre se estrenará una nueva docuserie en HBO Max llamada “House of Hammer” que profundiza en la historia y las fuertes acusaciones en contra del actor, así como de sus secretos familiares, de acuerdo con Informalia.

Antes de la transmisión del documental “House of Hammer”, la tía del actor, Casey, dijo que “no estaba sorprendida” por las acusaciones de abuso contra Hammer, conocido por películas como Call Me by Your Name. La imagen del atractivo actor se derrumbó luego de una serie de historias de presuntas víctimas que alegaban haber sido maltratadas por Armie Hammer.