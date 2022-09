El accidente que sufrió el comediante Eugenio Derbez robó la atención de millones de seguidores del mexicano. De acuerdo con los periodistas del programa ‘Chisme No Like’, la causa de la intervención quirúrgica estaba rodeada de ‘misterio’ e incluso presentaron las supuestas ‘inconsistencias’.

Aseguran que Eugenio Derbez no estaba en la ‘sección correcta’ del hospital

Fue el paparazzi del programa ‘Chisme No Like’, Pierre Rojas quién aseguró que hasta el 30 de agosto, no se tenía informes de que Eugenio Derbez hubiera estado en el área de traumatología del hospital. “Hasta el día de ayer no estaba en esa sección”, aseguró Rojas.

Cabe señalar que la traumatología “es la especialidad de la medicina dirigida al estudio y tratamiento de las afecciones del sistema músculo esquelético: huesos, músculos y tendones, incluyendo sus lesiones traumáticas”, de acuerdo con Clínica Las Condes.