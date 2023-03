“Porque siento que lo que es el medio de la televisión, a lo mejor las redes sociales, pues, sí se restringe un poco y no te voy a decir que quizás algo diciendo malas palabras o hablando de temas controversiales, porque cero, soy yo. Pero sí me siento plena y cómoda de expresar tal cual Ana Patricia es en su casa charlando con una amiga y prácticamente eso es lo que pueden escuchar en mi pódcast cada miércoles en Ana Patricia Sin Filtro”.

“Ya dos años cumplimos con este proyecto y la verdad muy contenta, muy feliz, porque así tal cual el nombre me muestro ante aquellas personas que escuchan cada uno de los episodios, ya sea hablando de un tema personal, algún tema que esté en tendencia, algo que esté sucediendo o algún escándalo de pronto, y también temas que pueden ayudar a diferentes personas, con invitados, con especialistas y la verdad es que es muy cool poder hacer ese tipo de contenido donde no hay limitaciones”

Ana Patricia Gámez Sin Filtro: ¿Cuéntame acerca de cómo te sentiste cuando dejaste después de ocho años de estar en Despierta América?

“Sí, obviamente es difícil también cuando tienes un equipo con el cual compartes desde la madrugada y realmente la amistad que yo puedo tener con cada uno de ellos, pues todavía hasta la fecha existe. Bueno Karlita (Karla Martínez) es mi cuñada nada más y nada menos, ella me presentó a quien es ahora mi esposo. Siento que fue fácil en el sentido de que yo ya había cumplido a mejor lo que era un rol en Despierta América“.

“Y justo se me presentó la oportunidad de Enamorándonos ya hace cuatro años aproximadamente, y yo dije ‘¿por qué no?’ Aunque muchas personas me decían ‘no te arriesgues, es un programa nuevo, ¿qué tal si fracasas?’. Y yo digo bueno, el que no arriesga no gana. Y te puedo decir que al día de hoy estoy muy contenta de hacer este show donde no hay libreto o donde simplemente nos dejamos guiar con la información que nos proveen de las personas que vienen a flechar, a buscar el amor”. Archivado como: Ana Patricia Gámez Sin Filtro