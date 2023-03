Filtran imagen del pasado de Chayanne y se confirman sospechas (FOTO)

Sin duda alguna, el cantante de éxitos como ‘Dejaría todo’, ‘Torero’ o ‘Me enamoré de ti’ ha demostrado que con el paso de las décadas y de su apretada agenda esto no es impedimento para conectar con sus millones de fanáticos que respaldan su trayectoria.

Tras esto, gran cantidad de personas no dudaron en ‘presumir’ sus objetos personalizados con la imagen de Chayanne, así como memorables recuerdos. Sin embargo, lo que Jocelyn Corada compartió en respuesta al cantante, ha causado sensación.

“Con esa foto me he lucido por décadas”

“El mejor recuerdo. Haberme encontrado en la playa con Chayanne en 1996. A mis 23 años. Inolvidable. Gracias por tu simpatía y cariño. Con esa foto me he lucido por décadas. Y no existian redes sociales así que guardada como hueso de Santo”, escribió la usuario en Twitter.

Acompañado del texto, se puede ver una imagen del interprete originario de Puerto Rico junto a la fanática, ambos usando trajes de baño, pues se encontraban disfrutando de la playa y Chayanne le concedió una fotografía en dónde quedó marcada para siempre lo espectacular de su figura.