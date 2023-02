Ella es Ana María Marković, la futbolista más bella del mundo

Actualmente, Ana María Marković cuenta con más de 2.3 millones de seguidores y mínimo cientos de miles de fans alrededor de todo el mundo han reaccionado a sus publicaciones, por lo que no solamente es buena en el campo de juego.

La futbolista ha causado furor en sus redes sociales, no solamente por subir fotos donde se encuentra entrenando en las instalaciones de su equipo, también por dejar ver el lado más bello y sensual que tiene la jugadora croata.

La llaman “la futbolista más bella del mundo”

Es imposible para los usuarios de internet no mencionar la resaltante belleza de la jugadora de Croacia, donde en sus secciones de comentarios se pueden leer comentarios y “piropos” que los demás hacen hacia Ana Marković.

La jugadora no tiene problema con que la llamen “la más bella del futbol”, pero sí que la llamen “la más sexy”, ella declaró: “Sé exactamente lo que quieren de mí. Nunca me han visto jugar al fútbol y sólo se fijan en el exterior. Me parece una pena. Creo que esa gente debería informarse más de antemano y ver lo que puedo hacer en términos futbolísticos”, con información de “Mdzol”.