“Neymar ve esta foto y marcará 5 goles en el próximo partido”, “Chica, no le quites la concentración al chico, vístete urgente, déjalo que se concentre, después de la copa sube una foto boca abajo”, “No distraigas a nuestro chico, Ney”, “Si Ney no lo quiere, hay quien si”, escribieron los fanáticos del futbolista en la imagen que compartió.

“Lograste eclipsar el paisaje”

La joven empresaria no dudó en seguir compartiendo sus fotografías favoritas de las Maldivas y conquistando a sus seguidores, quienes no dudaron en señalar lo “hermosa que se ve”, superando al paisaje que sale en sus imágenes, debido al traje de baño que tenía la leyenda “Made In Brazil”, que utilizó. En los comentarios, los fans no dejaron de señalar lo felices que estaban con las fotos de Biancardi.

“¡¡¡Dios!!! Pasé unos 2 minutos admirándolo, ¡lograste eclipsar el paisaje de las Maldivas! Que es eso, jajajaja”, “¡Muy guapa!”, “¡¡Mira a Bruna, eres muy hermosa de verdad!!”, “Que comience el feed más hermoso de la temporada”, escribieron los seguidores de la joven, en los comentarios de la imagen que compartió en Instagram.