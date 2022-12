Alejandra Espinoza sufre accidente

La presentadora mexicana preocupa a sus seguidores

¿Qué le sucedió?

Alejandra Espinoza sufre accidente. La querida ex reina de belleza, actriz y presentadora de TV mexicana, Alejandra Espinoza, ha dejado impactados a sus seguidores de redes sociales, luego de que se informará que la ganadora de Nuestra Belleza Latina, ha sufrido un accidente. Fue en las redes sociales donde se dio a conocer la noticia.

En su cuenta de Instagram, la mexicana compartió un par de historias que preocupó a sus seguidores ya que mostró una foto de ella misma, pero no en las mejores condiciones. Las historias de su red social fueron publicadas este jueves, y alertó a todos sus seguidores por lo que había pasado.

Todo comenzó cuando Alejandra Espinoza subió un mensaje donde menciona: “Si les cuento lo que me pasó, no me lo van a creer, pero aquí les dejo una foto”, se lee en la publicación. De inmediato, la mexicana compartió una instantánea donde dejó a todos con la boca abierta.

En la foto se puede ver a Alejandra, quien sufrió un accidente, con la boca ensangrentada, por lo que se comenzó a especular sobre lo que le había pasado. La ex modelo de 35 años de edad no mencionó que fue lo que exactamente sucedió, sin embargo en las redes sociales se dijo que le ocurrió.